«Свеза» внедряет цифровую систему планирования производства

Лесопромышленная группа «Свеза» разрабатывает собственное программное обеспечение (ПО) для управления производством готовой продукции и полуфабрикатов. ПО призвано унифицировать процессы учета и планирования изготовления шпона и фанеры на всех комбинатах плитного дивизиона компании. Об этом CNews сообщил представитель компании «Свеза».

Ранее на площадках группы компании использовались разные подходы к организации процессов. Отличались нормативно-справочная информация (НСИ), требования к учету и планированию производства, а также инструменты их организации. Эти различия делали более трудоемким управление портфелем шпона и анализ фанерного производства.

В целевом состоянии программное обеспечение позволит сформировать единое цифровое пространство управления производством для плитного дивизиона «Свезы». По мере внедрения модулей системы компания нацелена достигнуть более равномерной загрузки производственных мощностей, сократить объемы низколиквидного шпона и усовершенствовать процессы выполнения заказов.

Создание нового ПО ведется внутренней командой ИТ-специалистов «Свезы» совместно с дирекцией по планированию и логистике компании. В рамках проекта, помимо разработки системы, был выполнен ряд изменений. Среди них: доработаны процессы в ERP, унифицированы нормативно-справочные данные и создана библиотека схем сборки фанеры, которые являются неотъемлемой составляющей.

«С января 2026 г. все фанерные комбинаты приступили к опытно-промышленной эксплуатации модулей учет остатков шпона и планирования сменных заданий на сдачу фанеры. Переход на единый инструмент позволит нам обеспечить автоматизированные и унифицированные процессы, а также повысить их качество», — сказал Дмитрий Леонтьев, директор по планированию и логистике группы «Свеза».

Задача «Свезы» — дальнейшее развитие ПО: расширение функционала для формирования остальных видов сменных заданий производства продукции. Кроме того, рассматривается возможность внедрить инструменты контроля движения и баланса полуфабрикатов.

«Наша компания запустила собственное программное обеспечение в промышленную эксплуатацию. Подход к развитию IT-продуктов «Свезы» формировался постепенно, и за последние два года мы вышли на новый этап. Компания начала активно развивать свои технологические компетенции, и сегодня видим первый значимый результат в виде работающего промышленного решения», — сказал Северин Шевельков, руководитель направления по информационным технологиям группы «Свеза».