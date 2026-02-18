Разделы

Техника
|

Новая беспроводная игровая мышь Bloody SG5

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил игровую мышь SG5 из серии S-Tour. Новинка оснащена с двумя режимами подключения. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Мышь получила игровой сенсор S-Tier 30K с высокой точностью отслеживания. Разрешение регулируется в диапазоне 400/800/1000/1200/1600/2000 CPI, при помощи ПО можно ставить собственные значения в пределах 50 ~ 30000 CPI. Ускорение составляет 50 G, скорость отслеживания – 750 IPS. Частота опроса зависит от режима подключения: в проводном она варьируется в пределах 125 ~ 1000 Гц, а в беспроводном – 125 ~ 8000 Гц благодаря технологии SpeedLink.

На корпусе расположено пять кнопок. Кнопка CPI перенесена с верхней части корпуса на нижнюю панель, чтобы предотвратить случайные переключения во время напряженного матча. Технология RapidSnap Rebound обеспечивает отличное управление на высоких скоростях, а технология TrueTap Response гарантирует мгновенную и стабильную регистрацию нажатий вне зависимости от положения руки и силы нажатия, чтобы не упустить тот самый решающий момент в игре.

bl1.jpg

Merlion

Внутри также установлен пружинный механизм с двойным откликом. Верхняя пружина увеличивает скорость возврата, в то время как нижняя – фиксирует стабильную высоту кнопки, улучшая отклик. Запатентованная технология помогает добиться четкой реакции, что особенно важно в мультиплеерных играх. Время отклика кнопок составляет всего 0.125 ~ 8 мс. Микропереключатели выдерживают до 50 млн. нажатий, колесо прокрутки – более 800 тыс. оборотов.

Более глубокая кастомизация мыши доступна через ПО Wireless 8KM-Esport Edition. Оно позволяет настраивать кнопки, чувствительность и макросы. Эти параметры можно сохранить во встроенную память 512 КБ для стабильной работы в игре.

Как построить цифровую экосистему для атомной отрасли с нуля

Цифровизация

Новинка способна подключаться как по кабелю, так и по радиосвязи 2.4 ГГц. Для беспроводного соединения используется док-станция, либо ресивер с адаптером Type-C, который удобно брать с собой в дорогу. Благодаря сверхбыстрой передаче сигнала с частотой 8000 Гц задержки сведены практически к нулю, а технология WaveLink блокирует канал и защищает от помех, улучшая связь.

Мышь подзаряжается через порт Type-C, либо при помощи док-станции. На полном заряде можно играть до 80 часов, причем 15 минут подзарядки обеспечит до 20 часов автономной работы. Весит модель 64 г. Тефлоновые ножки и противоскользящие наклейки повышают управляемость на любых поверхностях, так что вероятность ошибок в управлении сводится к минимуму.

Новинка доступна для заказа в Merlion.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Индекс CNews: В 2026 г. российский ИТ-рынок будет расти медленнее и по инерции

В России создается стратосферный БПЛА-ретранслятор на солнечных батареях, способный заменить Starlink

Виталий Масютин, «Линза»: Спрос на модель «кибербезопасность как сервис» существенно вырос

Россияне внезапно остались без обновлений Linux и Windows. Зацепило даже отечественные Astra Linux, «Альт» и «Ред ОС»

Как ИИ и Digital Q меняет профессию тестировщика: опыт «Диасофт»

Покупатели не помещаются. Ozon купит еще полтысячи серверов для обработки заказов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще