«Хи-Квадрат» обновила сервис генерации отчетов Xsquare Reports до версии 6.0

Компания «Хи-Квадрат» представила новую версию сервиса Xsquare Reports для автоматического формирования отчетных документов. Релиз расширяет возможности работы с разными форматами файлов и повышает производительность системы. Это первое крупное обновление продукта с августа 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Хи-Квадрат».

Xsquare Reports – одно из решений платформы для разработки приложений и сложных бизнес-систем Xsquare. Продукт позволяет формировать документы в форматах DOCX, XLSX и PDF на основе готовых шаблонов из офисных приложений. Благодаря использованию REST API сервис интегрируется в любую ИТ-систему.

Основное нововведение версии 6.0 заключается в поддержке заполнения интерактивных PDF-форм. Теперь сервис умеет заполнять готовые формы с полями для ввода данных. Это актуально для организаций, которые работают со стандартизированными документами, например, заявлениями, актами или декларациями.

Помимо этого, добавлен генератор запросов. Инструмент помогает разработчикам автоматически создавать и проверять запросы к сервису на основе готовых шаблонов документов, что существенно ускоряет интеграцию Xsquare Reports с корпоративными системами.

Повышена производительность при работе с большими объемами данных. Сервис получил возможность выгружать в Excel более миллиона строк, автоматически преодолевая технические ограничения формата. Система сама создает необходимое количество листов и распределяет данные между ними.

Также появилась поддержка динамического создания многостраничных Excel-документов без заранее подготовленных шаблонов. Каждая таблица данных автоматически размещается на отдельном листе. Это удобно для формирования отчетов, где структура заранее неизвестна, например, отчет по продажам с отдельной вкладкой для филиалов.

Добавлены инструменты диагностики – встроенная конвертация документов в PDF для проверки корректности отображения и функция автоматического сбора всей необходимой информации об ошибках в единый архив. Вместо ручного сбора логов и настроек пользователь может одним действием сформировать полный пакет данных для техподдержки.

«В новой версии Xsquare Reports мы учли пожелания пользователей, которые собрали после предыдущего обновления продукта. Акцент сделали на работе с PDF-формами, потому что многие компании работают с типовыми формами и до сих пор заполняют их вручную. Отдельное внимание уделили производительности. Этот параметр очень важен, если организация работает с большим количеством данных. В будущих обновлениях мы продолжим следовать за актуальными потребностями бизнеса в части работы с отчетной документацией», – отметил технический директор «Хи-Квадрат» Константин Ващенков.