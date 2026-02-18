Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Импортонезависимость
|

CRM-система «Мой Класс» включена в реестр отечественного ПО

CRM-система «Мой Класс», предназначенная для автоматизации работы образовательных и коммерческих организаций, официально получила статус отечественного ПО и была внесена в реестр российского программного обеспечения Минцифры России. Об этом CNews представитель компании – разработчика системы.

Программа «Мой Класс» разработана для управления клиентами и сотрудниками учебных центров, а также для ведения расписания занятий. Программное обеспечение применяется в культурно-образовательной сфере и может использоваться в детских центрах, спортивных, языковых, музыкальных школах и других организациях.

Как построить цифровую экосистему для атомной отрасли с нуля

Цифровизация

Функциональные возможности системы охватывают ключевые бизнес-процессы образовательных учреждений: ведение базы учеников, групп, филиалов и занятий, учет посещений, реализацию и контроль абонементов, расчет заработной платы, финансовый и складской учет, управление продажами, автоматические рассылки и сценарии. В программе предусмотрены распределение прав доступа для сотрудников, интеграции с системами интернет-эквайринга и мессенджерами, личный кабинет ученика, а также виджеты расписания и онлайн-записи для сайтов организаций.

Включение «Моего Класса» в реестр отечественного ПО подтверждает статус продукта как самостоятельного российского ИТ-решения и создает правовую и технологическую основу для его использования образовательными и коммерческими организациями в рамках национальной цифровой экосистемы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российский разработчик представил экосистему мобильных устройств без сервисов Google и Apple

Мишустин распорядился создать федеральную ГИС для цифровизации ЖКХ

Как цифровизация массового найма увеличила отклики на вакансии в 2,5 раза: кейс «М.Видео-Эльдорадо»

В России женщины чаще мужчин сообщают мошенникам секретные коды из SMS

Как маркировка звонков для бизнеса изменит корпоративную телефонию

«1С» купила контроль долю в разработчике платформы для управления страховками

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще