«Системный софт»: объем российского рынка СУБД превысил 61 млрд рублей

По оценке экспертов компании «Системный софт», объем российского рынка ПО класса систем управления базами данных (СУБД) в 2025 г. составил более 61 млрд руб. Рынок продемонстрировал высокие темпы роста, увеличившись более чем на 20%, во многом благодаря устойчивому спросу на отечественные решения. Аналогичную динамику эксперты прогнозируют в ближайшем будущем: в таком случае к концу 2027 г. объем рынка может составить 70–75 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители компании «Системный софт».

Основными драйверами развития рынка СУБД в 2025 г. стали импортозамещение, внедрение технологий искусственного интеллекта и управления данными, а также цифровизация критической инфраструктуры.

Главный тренд — активный процесс перехода на СУБД российского производства. Если в 2022 г. доля отечественных решений, поставляемых на рынке, составляла около 60%, то к концу 2025 г. — более 90%.

«Ситуация обусловлена геополитической обстановкой и санкциями. После массового исхода с российского рынка зарубежных вендоров, которые приостановили продажи и поддержку западных СУБД, отечественные компании столкнулись с критическими рисками: невозможностью обновления ПО, отсутствием патчей безопасности и юридическими сложностями при использовании нелицензионных решений. В результате они ускорили миграцию на отечественные платформы. При этом большинство крупных игроков выбирают стратегию полного перехода на российские продукты, несмотря на возможность получения западных СУБД через «серые» схемы и партнеров в дружественных странах», — сказал Кирилл Юрченко, руководитель отдела СУБД компании «Системный софт».

По его словам, если текущие темпы миграции на отечественные решения сохранятся, то в 2028 г. доля российских СУБД в критически значимых отраслях приблизится к 80–90%.

Павел Лобанов, «Газпром нефть»: Для пользователя важнее не сама операционная система, а прикладное ПО и привычные рабочие процессы
Российская ОС: код доверия

Ключевыми потребителями СУБД выступают финансовые организации, государственный сектор и госкорпорации. На них приходится 40–50% рассматриваемого рынка. Также это крупные промышленные предприятия (особенно из энергетической сферы) и компании, имеющие на балансе объекты критической информационной инфраструктуры. Именно они наиболее активно мигрируют на российские СУБД в целях цифровизации и выполнения требований регуляторов.

Сдерживающими факторами процесса перехода на российские СУБД эксперты называют неготовность ряда заказчиков рассматривать альтернативы западным продуктам без требований со стороны регуляторов, собственную доработку иностранных решений на базе открытого ПО, а также в ряде случаев отсутствие технической возможности перевода некоторых приложений и информационных систем на отечественные СУБД.

