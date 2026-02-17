Разделы

Техника Импортонезависимость
|

Москва на 3,7% увеличила производство аккумуляторов в 2025 году

Столица активно развивает отрасль электромобилестроения. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно наращивает производственный потенциал изготовления накопителей энергии. Благодаря созданным условиям для развития отрасли выпуск в столице электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей в 2025 г. вырос на 3,7% по сравнению с 2024 г.», — отметил Максим Ликсутов.

Как построить цифровую экосистему для атомной отрасли с нуля

Цифровизация

Москва поддерживает отрасль электромобилестроения. Например, созданием комплектующих в Москве для нужд электромобилестроения занимается предприятие «Альфа Автоматив Техноложиз» (ААТ). Компания создана в 2007 г. с целью локализации продукции ведущих зарубежных автопроизводителей и изготавливает внешние и структурные компоненты кузова легковых автомобилей и коммерческого транспорта.

Для развития отрасли электромобилестроения на базе ОЭЗ «Технополис Москва» создан одноименный кластер. Это центр выпуска электромобилей, спецтехники и аккумуляторных батарей. Один из резидентов столичной особой экономической зоны и участников кластера изготавливает микроэлектронику для нужд авто- и электромобилестроения, другие предприятия – поставляют электрозарядные станции для города.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виталий Масютин, «Линза»: Спрос на модель «кибербезопасность как сервис» существенно вырос

Любимый россиянами бренд выпустил в России два дешевых смартфона с огромными батареями. Фото

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

Мир на пороге дефицита жестких дисков. Крупнейший производитель HDD продал все запасы на год вперед

Видеоконференции как основной инструмент бизнеса: критерии выбора в 2026 году

Европа резко полюбила б/у ноутбуки. Новые стоят слишком дорого

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще