Москва на 3,7% увеличила производство аккумуляторов в 2025 году

Столица активно развивает отрасль электромобилестроения. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно наращивает производственный потенциал изготовления накопителей энергии. Благодаря созданным условиям для развития отрасли выпуск в столице электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей в 2025 г. вырос на 3,7% по сравнению с 2024 г.», — отметил Максим Ликсутов.

Москва поддерживает отрасль электромобилестроения. Например, созданием комплектующих в Москве для нужд электромобилестроения занимается предприятие «Альфа Автоматив Техноложиз» (ААТ). Компания создана в 2007 г. с целью локализации продукции ведущих зарубежных автопроизводителей и изготавливает внешние и структурные компоненты кузова легковых автомобилей и коммерческого транспорта.

Для развития отрасли электромобилестроения на базе ОЭЗ «Технополис Москва» создан одноименный кластер. Это центр выпуска электромобилей, спецтехники и аккумуляторных батарей. Один из резидентов столичной особой экономической зоны и участников кластера изготавливает микроэлектронику для нужд авто- и электромобилестроения, другие предприятия – поставляют электрозарядные станции для города.