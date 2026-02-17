«МегаФон»: хотят лететь и мониторят – в Алтайском крае активно ищут авиабилеты

Жители Алтайского края в январе 2026 г. активно искали авиабилеты для путешествий. Абоненты интересовались предложениями перевозчиков и выбирали удобные маршруты — как для работы, так и для отдыха, в том числе за границей. Это привело к росту посещаемости тематических сайтов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

По сравнению с январем 2025 г. передача данных увеличилась на 15%. Такие выводы сделали аналитики «МегаФона» после изучения обезличенных данных абонентов с помощью Big Data.

В регионе лидерами роста интереса пользователей стали билетные агрегаторы и региональные авиакомпании Сибири и Дальнего Востока. Особенно заметна динамика на trip.com – трафик вырос на 164% относительно января 2025 г. Значительный прирост показали также iraero.ru (+89%) и aviasales.ru (+66%). При этом на площадку aviasales.ru приходится 35% от общего количества тематического трафика.

Среди жителей Сибири самую высокую активность продемонстрировали красноярцы: их запросы в Сети составляют почти 30% от общего объема. На втором месте — Новосибирская область (22%), на третьем — Кузбасс (15%). Затем следуют Томская область и Алтайский край. Примечательно, что наиболее активны пользователи в воскресенье, на этот день приходится 21% от всего сгенерированного трафика. Минимальный интерес к поиску билетов наблюдается во вторник.

«Когда тысячи абонентов одновременно сравнивают цены на билеты, проверяют расписание рейсов или используют сервисы бронирования в режиме реального времени, сеть должна справляться с большой нагрузкой. Инженеры оператора своевременно обновляют оборудование. В Алтайском крае за прошлый год было проведено около 250 мероприятий по модернизации телеком-оборудования, что значительно укрепило и стабилизировало нашу сеть», — отметила директор «МегаФона» в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.