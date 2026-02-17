Разделы

iRu представил новую модификацию корпоративного неттопа 310H6ITF с возможностью конфигурации портов под требования заказчика

Компания iRu представила новую модификацию корпоративного неттопа 310H6ITF с возможностью конфигурации портов под требования заказчика.

Производство iRu 310H6ITF налажено в России, что позволяет оперативно выпускать даже крупные партии по техническому заданию заказчика. Модель в первую очередь предназначена для использования в корпоративных ИТ-инфраструктурах, где требуется сочетание производительности, гибкой конфигурации и стандартизированных интерфейсов.

Неттоп iRu 310H6ITF построен на производительных процессорах Intel 12-14 поколений и чипсетах Intel H610 или B660. В качестве графического решения используется встроенный адаптер Intel UHD Graphics. Поддерживается установка оперативной памяти SO-DIMM DDR5 до 64 ГБ. Данный набор характеристик позволяет устройству полностью заменить стандартный офисный ПК, без потерь в эффективности работы пользователя.

Для хранения данных предусмотрены два слота M.2 с возможностью установки SSD объемом до 4 TБ. Поддерживаются накопители M.2 NVMe, а также модуль M.2 для Wi-Fi и Bluetooth. Апгрейд оперативной памяти, накопителей и процессора возможен без потери гарантии.

Одной из ключевых особенностей модели является возможность конфигурирования портов под задачи конкретного ИТ-проекта или специфические корпоративные стандарты заказчика. В комплект поставки по умолчанию входят интерфейсы: два USB 3 версии (3.2 gen 1), четыре USB 2.0, два USB Type-C, DisplayPort, два HDMI, COM-порт, RJ-45 (Gigabit Ethernet) и аудиоразъёмы. Модель можно видоизменить и дополнить портами COM, LAN, DP, VGA в зависимости от потребностей заказчика.

Как построить цифровую экосистему для атомной отрасли с нуля

Цифровизация

Неттоп выполнен в ударопрочном металлическом корпусе, который просто раскрыть для целей апгрейда. При этом, имеется слот для замка безопасности и отверстия под VESA-крепление (крепление входит в комплект), позволяющие разместить устройство на вертикальной поверхности. Габариты корпуса составляют 178 × 38 × 180 мм.

Заказчик также может выбрать партию устройств с предустановленной Windows 11 Pro или предпочесть конфигурацию без операционной системы, для установки Linux и отечественных операционных систем.

Как и другие устройства iRu, неттоп 310H6ITF поддерживается сервисной программой «iRu рядом», включая техническую поддержку и обслуживание в собственной сети сервисных центров по всей России, расширенную гарантию, опции инженерного сервиса в формате NBD и On-Site.

