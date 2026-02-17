Разделы

Инвестиции китайских рекламодателей в продвижение на платформах VK превысили 2,6 млрд рублей в 2025 году

Инвестиции китайских рекламодателей в продвижение на платформах VK превысили 2,6 млрд рублей в 2025 году. Траты рекламодателей из Китая выросли на 18% год к году, их число увеличилось на 70%. В топ категорий, востребованных у рекламодателей из Китая, вошли «Игры», «Отдых и развлечения» и «Электронная коммерция». Китайские компании активно вкладывали бюджеты в продвижение бытовой техники и электроники — рост в 1,4 раза, а также в B2B- продвижение на площадках VK — рост в 1,5 раза. Об этом CNews сообщили представители VK.

Среди лидеров по динамике роста бюджетов, после Китая, начиная с 2024 г. остаются Кипр и Турция. Бюджеты кипрских рекламодателей выросли на 40% год к году. Среди категорий наиболее востребованными оказались «Отдых и развлечения» — 61% всех трат, «Игры» — 24%, «Знакомства» — 4%.

Защищенная ОС как фундамент киберустойчивости: что нужно знать о безопасности Astra Linux 1.8
Российская ОС: код доверия

Бюджеты турецких рекламодателей выросли на 13% год к году. Среди наиболее востребованных категорий оказались «Путешествия и транспорт» — 46% всех трат, «Игры» — 8%, «Телеком» — 7%.

«Мы видим устойчивый интерес иностранных рекламодателей к продвижению на российских платформах. Крупнейшим рекламодателем среди нерезидентов остается Китай. Отмечаем рост интереса китайских рекламодателей не только к продвижению игр, но и других товарных категорий, что говорит об эффективности продвижения товаров и услуг на наших платформах», — сказала заместитель вице-президента VK по B2B коммерции, коммерческий директор VK Ирина Алексеева.

