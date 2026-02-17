Разделы

«Газпром ID» превысил отметку в 50 миллионов пользователей

Количество пользователей сервиса «Газпром ID» превысило 50 млн. За один квартал число зарегистрированных пользователей увеличилось более чем на 4 млн. Об этом CNews сообщили представители ООО «Оператор Газпром ИД».

Рост пользовательской базы обусловлен расширением применения «Газпром ID» в цифровых сервисах. Авторизация через «Газпром ID» стала доступна на популярных площадках, таких как «Золотое Яблоко», Monochrome, Poison Drop и др., а также за счет увеличения числа пользователей, переходящих на единый аккаунт для доступа к онлайн-сервисам. Ежедневно более 100 тыс. пользователей входят в свои любимые сервисы с помощью «Газпром ID».

Как построить цифровую экосистему для атомной отрасли с нуля

«Газпром ID» используется как централизованный инструмент идентификации и аутентификации пользователей, обеспечивающий единый цифровой профиль и управление доступом к цифровым продуктам и приложениям. Сервис доступен для интеграции с внешними организациями и партнерами.

Разработчиком сервиса «Газпром ID» является ООО «Оператор Газпром ИД».

