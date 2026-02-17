Разделы

Безопасность — один из ключевых факторов при выборе CRM для малого и среднего бизнеса

Исследование российского рынка CRM, проведенное J'son & Partners Consulting, показало, что безопасность данных и соответствие 152-ФЗ является приоритетом при выборе системы. Участники исследования оценивали, насколько сильно влияет на выбор решения каждый пяти ключевых факторов: простота внедрения и использования, безопасность, аналитические возможности, удобство использования и стоимость продукта.

Для микробизнеса безопасность CRM стоит на первом месте, вместе с простотой внедрения системы — важность этих факторов оценивается в 44%.

Схожие оценки безопасности дают средний и малый бизнес — 45% и 41% соответственно.

Аналитики J'son & Partners Consulting называют безопасность в числе ключевых технологических трендов развития сегмента CRM в ближайшем будущем. Причем этот тренд является специфическим для российского рынка — растет запрос на защиту CRM и данных в ней, ужесточение требований к возможностям управления идентификациями и правами пользователей.

Российская ОС: код доверия

На фоне учащающихся атак через учетные записи и ужесточения ответственности за утечки чувствительных данных, бизнес ожидает более развитых ИБ-возможностей в CRM. Особенно важными являются функциональности в области управления правами и доступами, контроля и мониторинга сессий, аудита действий — это критически важные инструменты для предотвращения участившихся атак на малый бизнес, атак через цепочки поставок.

Об исследовании

Эмпирическая база исследования — опрос 1000 компаний, проведенный в ноябре 2025 г. – январе 2026 г. Респондентами выступали лица, принимающие решения о выборе CRM, а также специалисты, непосредственно работающие с ними. 69% респондентов работают с CRM ежедневно, 23% – еженедельно, 7% – несколько раз в месяц, а оставшиеся 2% – несколько раз в год.

