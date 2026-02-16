Разделы

«МегаФон» усилил связь в столице Гипербореи

Скорость передачи данных в смартфонах абонентов Ковдора и окрестных населенных пунктов выросла на 30% благодаря прошедшей модернизации сети. Новые телеком‑объекты появились в поселках на юго-западе Мурманской области, расположенной за полярным кругом. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Ковдор — самый западный город в Мурманской области, который возник благодаря открытому месторождению железной руды в 50-е годы ХХ века. Он знаменит своими горнопромышленными пейзажами, Ковдорским краеведческим музеем, памятниками ВОВ и экологическими тропами. Город активно развивает туристический бренд «столица Гипербореи», предлагая путешественникам туры к загадочным камням, лабиринтам и сейдам.

Чтобы жители и гости города могли пользоваться интернетом на комфортных скоростях, оператор построил новую сетевую инфраструктуру в высокочастотном диапазоне LTE. Новое оборудование обеспечивает абонентов стабильной голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 50 Мбит/с.

Также инженеры «МегаФона» в населенных пунктах ена, Куропта и Лейпи установили новое телеком‑оборудование и запустили дополнительные диапазоны сети LTE, которые эффективны для увеличения покрытия и скорости мобильного интернета.

Цифровые улучшения затронули улицы, где расположены школы, больницы, магазины и заведения общепита. Новое оборудование в поселках работает сразу в нескольких диапазонах и позволяет обеспечить лучшее проникновение сигнала как на улице, так и в помещениях.

Цифровизация

Несколько тысяч местных жителей смогут работать и учиться удаленно, обмениваться новостями с друзьями и родными в соцсетях, а также пользоваться цифровыми сервисами.

«Потребление трафика в малых населенных пунктах Ковдорского района за последний год выросло на 20%. В среднем ежемесячно абоненты только в Ковдоре прокачивают около 20 Тбайт, что сопоставимо с беспрерывным просмотром трансляций матчей по футболу в формате Ultra HD в течение 4 месяцев», — сказал Владимир Чуйко, директор «МегаФона» в Мурманской области.

