Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«МегаФон»: нижегородцы начали подготовку к летним отпускам

Жители Нижегородской области стали активнее искать билеты для путешествий. Интерес к предложениям авиакомпаний и билетных агрегаторов вырос в январе 2026 г. на 11% по сравнению с декабрем 2025 г., когда многие планировали путешествия на новогодние каникулы. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В первую неделю февраля 2026 г. нижегородцы увеличили передачу данных на тематические сайты еще на 10% по сравнению с аналогичным периодом первого месяца 2026 г. К таким выводам пришли аналитики «МегаФона» после изучения обезличенных данных пользователей.

Рост трафика на билетные сайты регистрируется сейчас практически во всех регионах страны. В целом по стране трафик вырос на 15%. При этом, Нижний Новгород находится в верхней части рейтинга городов с наибольшим интересом жителей к авиаперелетам.

Нижегородские пользователи наиболее активно рассматривают предложения перевозчиков и ищут оптимальную логистику для рабочих поездок и летних путешествий внутри страны и за рубежом в середине рабочей недели — на среду приходится около 15% всего тематического мобильного трафика. Минимальный интерес к поиску билетов у нижегородцев наблюдается в воскресенье.

Как построить цифровую экосистему для атомной отрасли с нуля

Цифровизация

Новые цифровые привычки пользователей приводят к росту нагрузки на сеть и становятся драйвером модернизации телеком‑инфраструктуры в крупных городах региона. Оператор планомерно улучшает телеком-инфраструктуру и в сельских населенных пунктах, где мобильный интернет зачастую становится единственным способом для комфортного оформления туров в режиме онлайн.

«Рост трафика мы связываем с привычкой нижегородцев к повышенному цифровому комфорту, когда всю необходимую информацию можно найти буквально по паре кликов, а также с постоянно увеличивающимся потоком туристов в Нижний Новгород и другие города региона. Мы обновляем телеком-оборудование, чтобы обеспечивать стабильное качество связи и нижегородцам, и многочисленным гостям нашей области. В прошлом году мы построили и модернизировали более 400 базовых станций, в том числе, в популярных туристических локациях: в Городце, Чкаловске, Семенове. В начале этого года мы уже запустили несколько телеком-объектов, в частности, на трассе по направлению в соседнюю Чувашию и на одной из важных транспортных магистралей Нижнего Новгорода», — отметил директор «МегаФона» в Нижегородской области Алексей Михайлов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Тренды и антитренды: чего ждет ИТ-рынок за горизонтом 2026 года

В России готовится запрет на создание аудио и видео подделок реальных людей

Индекс CNews: В 2026 г. российский ИТ-рынок будет расти медленнее и по инерции

Восстание машин началось. ИИ издевался над программистом и устроил публичный скандал в блогах за отказ принимать написанный им код

Как построить цифровую экосистему для атомной отрасли с нуля

«Авиасейлс» выставлен на продажу. Начальная цена 23 миллиарда

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще