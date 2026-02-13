Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A Интернет Веб-сервисы
|

Венчурный фонд «Т-Инвестиций» и Pantea Capital инвестировали в ИT-сервис для рынка краткосрочной аренды Keygo

Keygo привлек 150 млн руб. в третьем инвестиционном раунде. В раунде приняли участие два новых фонда — Венчурный фонд «Т-Инвестиций» для физлиц «Венчурные инвестиции 1» и Pantea Capital, а также действующие инвесторы «Хайв» (венчурный фонд «Билайна) и «Талеон Инвест». Об этом CNews сообщили представители Keygo.

Привлеченные средства будут направлены на масштабирование бизнеса в России, развитие технологий, бренда и команды. В ближайшее время в компании будет сформирован совет директоров с участием представителей новых и действующих инвесторов.

По итогам 2025 г. выручка от бронирований выросла более чем в 2,5 раза — до $2,7 млн, число объектов под управлением — в 2,6 раза (более 250 апартаментов в России и Армении). Среднемесячный объем бронирований почти утроился и превысил 1400 в декабре 2025 г. В Армении рост загрузки и среднего чека обеспечил увеличение выручки на один объект более чем на 20%, доля прямых бронирований достигла 22%.

Летом 2025 г. Keygo вышел на российский рынок. Одним из пилотных форматов стал партнерский проект с «Т-Путешествиями»: несколько брендированных апартаментов стали частью совместной промо-кампании. Это один из первых кейсов на рынке, где тревел-сервис получает контроль качества размещения через управляющего партнера.

«Компания сформировала сильную управленческую команду и выстроила эффективную операционную и IT-модель в сегменте краткосрочной аренды. Мы ожидаем, что реализация стратегии Keygo при поддержке наших инвестиций позволит компании укрепить позиции на новом рынке и обеспечит ее устойчивое развитие», — отметил директор по частному акционерному капиталу «Т-Банка» Никита Ильинский.

Виталий Масютин, «Линза»: Спрос на модель «кибербезопасность как сервис» существенно вырос
безопасность

«Мы верим в команду Keygo: сочетание продуктовой и инженерной экспертизы позволяет компании выстраивать масштабируемую инфраструктуру и задавать новый стандарт, который меняет рынок за счет технологий», — сказала управляющий партнер Pantea Capital Мария Панферова.

«Рынок краткосрочной аренды сегодня быстрорастущий, но все еще фрагментированный и операционно сложный. Мы видим, что он созрел для более стандартизированной модели, где качество сервиса и экономика не зависят от конкретного объекта или города. Мы собрали ключевые процессы краткосрочной аренды в единую систему и автоматизировали их. Работая на стыке технологий и гостеприимства, мы делаем рынок более предсказуемым для собственников и гостей. Новый раунд дает нам ресурсы для масштабирования модели и дальнейшего развития рынка», — сказали основатели компании Геворг Бегларян и Дмитрий Сигов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Тренды и антитренды: чего ждет ИТ-рынок за горизонтом 2026 года

«Авиасейлс» выставлен на продажу. Начальная цена 23 миллиарда

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

Создатели «Яндекса» купили разработчика поисковых ИИ

Илья Петухов, Directum: Рынок завис в переходном моменте от ИИ-ассистентов к ИИ-агентам

Десятки игровых ПК разорившейся ИТ-компании сняты с торгов. Ее судьбу решает правительственная комиссия

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще