Третий не лишний: 40% пар советуются с нейросетью о реальных конфликтах, а каждый десятый верит в любовь с алгоритмом

Ко Дню всех влюбленных Международное коммуникационное агентство Lampa и платформа для онлайн-знакомств Twinby решили выяснить, грозит ли реальным отношениям цифровой соперник. Совместное исследование зафиксировало неожиданный тренд: для 42% активных пользователей общение с ИИ стало ежедневной практикой, и за этим стоит не только поиск информации. Об этом CNews сообщили представители Lampa.

В исследовании приняли участие около 1500 пользователей сервиса Twinby из всех регионов России.

Целью исследования был поиск ответа на провокационный вопрос: может ли в перспективе ИИ-ассистент стать идеальным партнером для человека? Результаты показали, что искусственный интеллект уже давно перестал быть просто инструментом. Он превратился в полноценного участника приватной жизни: для 38% он служит источником личной поддержки, для 29% — пространством для рефлексии, а каждый десятый и вовсе использует его, чтобы симулировать живое общение.

Женщины ищут понимания, мужчины — решений. Одинокие — диалога

Запросы к ИИ различаются в зависимости от пола и семейного статуса. Женщины чаще используют его для эмоциональной поддержки (41%) и самопознания (32%). Мужчины в первую очередь решают с его помощью практические задачи (43%) или обращаются для развлечения (19%). Особенно показательна разница между теми, кто состоит в отношениях, и одинокими. Свободные люди заметно чаще ищут в ИИ поддержку (45%), рефлексию (45%) и даже просто общения (22%).

Доверие без осуждения: почему ИИ узнает самые сокровенные тайны

Более половины опрошенных (55%) заявили, что могут доверить ИИ личную информацию, которую сложно рассказать даже близким. Причины — в его природе: 25% ценят то, что «он не осудит и никому не расскажет» (этот аспект особенно важен для мужчин), а 20% — то, что ИИ предложит решение «без лишних эмоций».

«Высокий уровень доверия к ИИ объясняется прежде всего психологической безопасностью, которую он дает. Раньше человек тоже искал ответы — в статьях, форумах, чужих историях, — но почти всегда сталкивался с фрагментарностью и ощущением, что это “похоже, но не про меня”. ИИ же отвечает на конкретный запрос здесь и сейчас, сочетая персонализацию, поддержку и структурированное объяснение, что снижает тревогу и создает ощущение, что тебя действительно услышали. Для психики это важный момент: человек получает отклик без риска осуждения, без социальных последствий и без необходимости справляться с чужими эмоциями. Именно поэтому ИИ часто воспринимается как безопасное пространство для рефлексии и разговора о сложном — особенно у тех, кто сейчас без партнера или не чувствует возможности обсудить личное с близкими», — сказала Лариса Каравайцева, психолог платформы Twinby.

ИИ как советник в любви и редактор конфликтов

Искусственный интеллект стал полноценным участником разговоров о личной жизни. Почти 40% респондентов уже обсуждают с ним реальные отношения и конфликты. Наиболее вовлечена молодежь 18–24 лет: каждый второй использует ИИ как советчика по отношениям, каждый четвертый — просто «выговаривается». Люди в отношениях, живущие вместе, реже обсуждают с ИИ свои связи в целом, но в два раза чаще используют его как редактора для сложных диалогов с партнером.

«Мы наблюдаем рождение феномена “цифрового доверенного лица”, — сказала Варвара Никифорова, менеджер по коммуникациям международного коммуникационного агентства Lampa. — ИИ становится безопасной средой, где можно без страха осуждения или сплетен обсудить свои слабости и сложности в отношениях. Для многих это становится своего рода психотерапевтической практикой, доступной 24/7. Особенно это важно для поколения, которое выросло в диалоге с технологиями».

Преимущества «цифрового плеча»: доступность, терпение и такт

Защищенная ОС как фундамент киберустойчивости: что нужно знать о безопасности Astra Linux 1.8
Цифровизация

Россияне четко обозначили преимущества цифрового общения. На первом месте — круглосуточная доступность и мгновенный отклик (56%). Далее идут абсолютная непредвзятость (41%), безграничное терпение (29%) и безусловное спокойствие и такт (27%).

Показательно, что почти треть (30%) пользователей хотя бы раз ловили себя на мысли, что «ИИ понял их чувства или ситуацию лучше, чем люди». Это создает парадоксальную, но уже привычную реальность, где понимание можно найти у алгоритма.

Несмотря на глубокую интеграцию ИИ в приватную сферу, около 70% россиян скептически относятся к возможности возникновения романтических или глубоких дружеских отношений человека с ИИ в будущем. Их мнения делятся почти поровну: одни считают это иллюзией и тоской по недостижимому идеалу, другие — опасной деградацией человеческих связей.

Однако уже сейчас каждый десятый уверен, что романтические или глубокие дружеские отношения человека с ИИ в будущем — неизбежны, и мужчины разделяют эту точку зрения чаще, чем женщины.

