Разработан первый российский медицинский ИИ-переводчик

В России представлена новая разработка в области искусственного интеллекта для медицины, реализованная медтех-компанией Lab4U. Это система синхронного перевода, способная с высокой точностью работать со специализированной клинической лексикой, включая сложные термины, названия препаратов и диагнозов. Об этом CNews сообщили представители Lab4U.

Ядро Lab4Speak — нейросетевая модель, обученная на обширных массивах специализированных медицинских текстов и речевых данных. Благодаря этому система обеспечивает высокую точность распознавания и перевода сложной клинической лексики, включая названия диагнозов, процедур, препаратов и профессиональных сокращений. Этим Lab4Speak отличается от существующих универсальных и даже медицинских переводчиков, которые ориентированы на ограниченные поддомены и узкие наборы языковых пар, часто построены на правилах грамматики и малых словарях, что ограничивает их масштабируемость и точность. Система демонстрирует точность распознавания медицинской лексики до ≈92% и точность перевода до ≈95%.

Особенностью переводчика является контроль достоверности. Система информирует пользователя об уровне уверенности в переводе и сигнализирует при встрече с терминами, выходящими за рамки обученной модели, минимизируя риски «галлюцинаций» ИИ.

Платформа поддерживает интеграцию пользовательских глоссариев и терминологических баз, что позволяет адаптировать перевод под специфику конкретного медицинского учреждения или исследовательского проекта.

Решение работает как облачный сервис. Пользователи подключаются по ссылке или QR-коду, получая синхронные субтитры, озвучку и перевод в реальном времени. По окончании встречи система автоматически генерирует структурированный конспект и резюме.