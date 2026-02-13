Разделы

«МегаФон» усилил покрытие в Коврове

Жители Коврова получили более стабильную голосовую связь и уверенное покрытие. Улучшения особенно заметны в жилых кварталах и транспортных узлах, где нагрузка на сеть традиционно высока. Чтобы обеспечить высокое качество сети, инженеры «МегаФона» построили новые объекты связи по всему городу и расширили частотный ресурс — от низкого до высокочастотного диапазона.

Ковров — один из старейших и крупнейших городов Владимирской области, ведущий свою историю с XII века. Основанный на берегу Клязьмы, он прошёл путь от небольшого поселения до крупного промышленного центра России. Здесь сформировалась мощная машиностроительная и оборонная база, а железная дорога Москва-Нижний Новгород сделала город важным транспортным узлом. Сегодня Ковров — это более 130 тыс. жителей, активный бизнес и развитая городская инфраструктура, для которых цифровая среда становится неотъемлемой частью повседневной жизни.

Новые базовые станции со средне- и высокочастотными диапазонами появились в микрорайонах Солнечный, Мирный и Красный Текстильщик. Это позволило увеличить ёмкость сети и повысить скорость передачи данных в жилых массивах. В районах с интенсивным трафиком, у железнодорожного и автовокзала, а также в микрорайоне Андреевка, специалисты построили объекты связи с низко-, средне- и высокочастотным спектром. Такое сочетание диапазонов обеспечивает одновременно широкое покрытие и высокую скорость мобильного интернета.

Развитие сети особенно важно для промышленного Коврова: предприятия активно используют цифровые сервисы, облачные решения, онлайн-мониторинг и системы удалённого взаимодействия. Для жителей стабильная связь означает возможность работать дистанционно, учиться онлайн, пользоваться государственными сервисами и оставаться на связи с близкими. Для гостей города комфортную навигацию, доступ к сервисам такси и электронным билетам.

«Ковров — город с сильной индустриальной историей и динамичным настоящим. Мы видим, как растёт потребность в качественной мобильной связи, и со стороны жителей, и со стороны предприятий. Поэтому развиваем сеть комплексно: усиливаем покрытие в жилых районах и транспортных узлах, расширяем частотный ресурс, чтобы абоненты могли пользоваться цифровыми сервисами без ограничений. Современная связь сегодня — это такая же базовая инфраструктура города, как дороги или электроэнергия», — сказал Роман Матвиенко директор «МегаФона» во Владимирской области.

