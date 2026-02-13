Материнские платы «Гравитон» на базе процессоров Baikal-S включены в реестр Минпромторга России

Компания «Гравитон», разработчик и производитель российской вычислительной техники, объявила о расширении линейки отечественных комплектующих: материнские платы «Сибирь» (модель SMB-BES1-EEB01) официально внесены в Реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ. Соответствующая запись под номером 10759042 подтверждает соответствие оборудования требованиям Минпромторга России.

Материнская плата «Сибирь» спроектирована на базе отечественных процессоров Baikal-S и оснащена двумя процессорными сокетами. Основным сценарием использования материнской платы «Сибирь» является ее интеграция в состав специализированных серверов с GPU, однако разработчики предусматривают и другие варианты применения в зависимости от индивидуальных задач заказчика. Ключевой особенностью решения является его оптимизация под задачи, требующие высокой плотности графических вычислений. Плата разработана для использования в составе специализированных GPU-серверов: архитектура позволяет интегрировать до восьми полноразмерных графических ускорителей в рамках одного шасси высотой 4U.

Такие характеристики делают продукт востребованным в научно-исследовательских лабораториях, выполняющих сложные расчеты и моделирование, специализированных ЦОД, работающих с высокопроизводительными вычислениями, и ИИ-ориентированных вычислительных центрах, использующих серверы с большим количеством GPU разных вендоров и типов.

В настоящее время «Гравитон» проводит комплексные работы по проверке совместимости материнской платы с российскими операционными системами, адаптированными под данную процессорную архитектуру. Это позволит заказчикам строить полностью импортонезависимые ИТ-системы, готовые к работе с современным отечественным ПО.

«Включение материнской платы "Сибирь" в реестр Минпромторга России — важный этап в развитии экосистемы решений на базе отечественной архитектуры Baikal-S. Мы разработали платформу для высокоплотных вычислений, которая позволяет строить импортонезависимые системы для работы с искусственным интеллектом и сложным моделированием», — отметил Александр Фильченков, руководитель управления серверных и сетевых систем «Гравитон».