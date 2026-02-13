Разделы

Безопасность
|

ГК «Солар»: каждая четвертая компания среднего и малого бизнеса в РФ сталкивается с атаками ботов

По результатам исследования группы компаний «Солар», архитектора комплексной кибербезопасности, 82% опрошенных организаций среди среднего и малого бизнеса (СМБ) сталкивались с различными киберугрозами. Среди них каждая четвертая компания (25%) страдала от атак ботов, еще 20% — от фейковых регистраций на сайте и в личных кабинетах, которые также реализуются автоматизированными ботами.

Также в список наиболее распространенных киберугроз среди сайтов СМБ вошли кража данных (11%) и DDoS-атаки — причем как уровня веб-приложений (10%), так и всей сети (10%). Остальную долю угроз для среднего и малого бизнеса заняли спам, фишинг, вирусы, а также утеря и блокировка корпоративных устройств.

Вместе с этим, по данным «Солара», чаще к сервисам защиты от киберугроз подключаются небольшие организации из ИТ-отрасли (22% от общего числа клиентов платформы облачной киберзащиты Solar Space), и интернет-магазины (10%), которые нередко сталкиваются с атаками ботов — особенно в период распродаж. В это время интернет-магазины сталкиваются с многовекторными атаками на сайты интернет-магазинов и платежных API, ботами-перекупщиками и фальшивыми клиентами, а также взломом и фишингом в отношении личных кабинетов клиентов и сотрудников.

В аналитику по клиентам Solar Space вошли 1448 сайтов организаций из различных секторов экономики, включая госсектор, промышленность, онлайн-ритейл, медицину, образование.

Чтобы защитить интернет-магазин от кибератак, эксперты Solar Space рекомендуют: провести нагрузочное тестирование и проверить устойчивость сайта к DDoS; включить фильтрацию бот-трафика и WAF-защиту уровня приложений; активировать круглосуточный мониторинг и реагирование на инциденты; заблаговременно протестировать системы оплаты и API.

Валентин Губарев, «Крок»: При сокращении ИТ-бюджетов бизнес требует четких аргументов для каждого вложения
Цифровизация

«Мы видим, что кибератаки становятся все более массовыми и автоматизированными. С помощью ИИ злоумышленники одновременно сканируют тысячи сайтов малого и среднего бизнеса, выбирая цели не по отрасли, а по уровню защиты. Именно поэтому под ударом оказываются небольшие компании — те, кто постоянно работает с клиентами, платежами и персональными данными. Для малого и среднего бизнеса сегодня важно понимать: атака — это не вопрос «если», а вопрос «когда». И наша задача на данном этапе — не строить сложный и дорогостоящий SOC для них, а обеспечить достаточный уровень защищенности, который закроет типовые угрозы и не позволит использовать компанию как точку входа для более масштабных кибератак», — сказал Артем Избаенков, директор платформы облачной киберзащиты Solar Space, ГК «Солар».

Solar Space обеспечивает защиту веб-ресурсов малого и среднего бизнеса по модели SaaS — от DDoS-атак, ботов и хакерских вторжений.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как маркировка звонков для бизнеса изменит корпоративную телефонию

Предприятие «Ростеха» на шесть лет задержало серийный выпуск микрочипа для оборонки

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

Путин поручил добавить в программы школ и вузов России обучение ИИ

Андрей Омельчук, замглавы Минобрнауки в интервью CNews: Студентам говорят «используй ИИ при написании диплома, только объясни, где, как и для чего»

Хакеры научились незаметно воровать зарплату сотрудников компаний. Им бесплатно помогают сотрудники техподдержки

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще