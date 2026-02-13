Разделы

Билайн открыл бесплатный Wi‑Fi более чем в 200 своих салонах

Билайн продолжает улучшать клиентский опыт в собственной рознице: оператор подключил более 200 офисов по всей стране к новой услуге «Управляемый Wi‑Fi». Теперь каждый посетитель может бесплатно и без ограничений по трафику выйти в интернет — прямо в салоне связи, не расходуя свой тариф. Авторизация при подключении проходит по номеру телефона.

Wi‑Fi работает на высокой скорости и доступен как клиентам Билайна, так и пользователям других операторов. Это особенно важно для тех, кто оказался без связи, например, в зоне блокировок, приехал из другого региона или просто ищет стабильный доступ к цифровым сервисам: госуслугам, банковским приложениям, месенджерам и др.

Где работает Wi‑Fi

Более 15 офисов с бесплатным WiFi уже заработали в Москве. Кроме этого в центральной части страны доступно еще свыше 20 салонов с новым сервисом — во Владимире, Туле, Рязани, Ярославле, Смоленске, Брянске, Иваново, Костроме, Орле, Воронеже, Липецке и Тамбове. Порядка 50 офисов на северо-западе: в Санкт-Петербурге, Пскове, Великом Новгороде, Мурманске, Архангельске, Калининграде. Наибольшее покрытие бесплатным WiFi Билайн обеспечил на юге — более 90 салонов в Краснодаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Грозном и др.

До конца года Билайн планирует подключить к Wi‑Fi всю свою розничную сеть.

«Наши салоны — это больше, чем просто магазины. Это места, где люди могут оставаться на связи, решать важные задачи. Мы хотим, чтобы в любой ситуации человек мог зайти в салон Билайна, подключиться к Wi‑Fi и получить доступ к нужным сервисам. Мы уже видим, что это востребованная возможность — число клиентов в салонах с открытым WiFi растет. Такой инициативой мы хотим по-настоящему поддержать наших клиентов», — отметил Денис Ильин, директор по управлению монобрендовым каналом Билайна.

