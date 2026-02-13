Разделы

Банкоматы «Ozon Банка» начали выдавать дебетовые карты

«Ozon Банк» представил первые собственные банкоматы, которые выдают клиентам дебетовые пластиковые карты. Прототип устройства был представлен осенью 2025 г.

Первые три банкомата с усовершенствованным функционалом уже доступны клиентам в Москве и Санкт-Петербурге, до конца I квартала 2026 г. банк планирует оборудовать все свои действующие банкоматы в 43 городах и населенных пунктах России. Для этого устройства будут дополнены внутренним модулем хранения, который рассчитан на несколько десятков пластиковых карт. Пополнять банкоматы банк планирует на постоянной основе, отслеживая количество выданных карт. Техническая команда также подготовила программное обеспечение, которое помогает аутентифицировать клиента, авторизовавшегося в банкомате через сканирование QR-кода, и выпустить для него активированную и готовую к работе карту в течение пары минут.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, клиенту нужно быть зарегистрированным в «Ozon Банке» и предварительно пройти идентификацию через «Госуслуги».

бизнес

«Когда мы только запускали банкоматную сеть прошлым летом, мы сразу понимали, что хотим дополнять классические функции новыми услугами, расширять возможности, которые даем клиентам. Рады, что смогли первыми в России реализовать проект по выдаче дебетовых пластиковых карт через банкоматы. Для клиентов это станет еще одним каналом получить карту моментально тогда, когда это удобно, наравне с традиционными способами получения карты», – сказал председатель правления «Ozon Банка» Андрей Личманов.

«Ozon Банк» – российский банк с универсальной лицензией ЦБ, который развивает финансовые и платежные сервисы для физических и юридических лиц: дебетовую и кредитную «Ozon Карту», накопительные счета и вклады, РКО, онлайн-бухгалтерию и др. У банка уже более 39 млн активных клиентов. На начало февраля 2026 г. банк располагает сетью из более 400 собственных банкоматов в 43 городах и населенных пунктах России.

