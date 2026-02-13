AW BI запустила бесплатный курс по ETL-подготовке данных для BI-аналитики

Команда BI-системы AW BI объявила об открытии бесплатного онлайн-курса «Продвинутая подготовка данных для анализа в BI», посвященного практическим аспектам ETL-процессов в современной аналитике. Об этом CNews сообщили представители «БАРС Груп».

Курс размещен на образовательной платформе Stepik и уже доступен для прохождения всем желающим.

Программа ориентирована на аналитиков, BI-разработчиков, дата-инженеров и специалистов, которые участвуют в подготовке данных для аналитических систем. Обучение охватывает полный цикл подготовки данных: от построения моделей до автоматизации и оркестрации процессов.

В рамках курса участники изучат: современный ETL — архитектуру, автоматизацию и масштабирование процессов; работу с self-service ETL-блоками и SQL прямо внутри AW BI; реальные бизнес-кейсы и типовые сценарии подготовки данных; создание витрин данных, автоматизацию обновлений и проектирование логических моделей; оркестрацию ETL-процессов с использованием Apache Airflow.

Практическая часть курса построена на реальных сценариях внедрения BI-решений. Участники выполняют задания непосредственно в интерфейсе платформы AW BI.

«Качество аналитики напрямую зависит от того, как организована подготовка данных. Мы создали курс, который показывает ETL не как вспомогательный этап, а как ключевой элемент зрелой data-культуры», — сказал Рустем Ибрагимов, заместитель генерального директора «БАРС Груп».

После успешного выполнения итоговой работы участники получают сертификат о прохождении курса. Запуск образовательной программы является частью инициативы AW BI по развитию профессиональных компетенций специалистов, работающих с корпоративной аналитикой.

AW BI входит в пакет BI-решений «БАРС Груп» и обеспечивает полный цикл аналитики данных: от загрузки и трансформации до визуализации и распространения отчётности.