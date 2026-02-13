Разделы

ПО Кадры
|

AW BI запустила бесплатный курс по ETL-подготовке данных для BI-аналитики

Команда BI-системы AW BI объявила об открытии бесплатного онлайн-курса «Продвинутая подготовка данных для анализа в BI», посвященного практическим аспектам ETL-процессов в современной аналитике. Об этом CNews сообщили представители «БАРС Груп».

Курс размещен на образовательной платформе Stepik и уже доступен для прохождения всем желающим.

Программа ориентирована на аналитиков, BI-разработчиков, дата-инженеров и специалистов, которые участвуют в подготовке данных для аналитических систем. Обучение охватывает полный цикл подготовки данных: от построения моделей до автоматизации и оркестрации процессов.

В рамках курса участники изучат: современный ETL — архитектуру, автоматизацию и масштабирование процессов; работу с self-service ETL-блоками и SQL прямо внутри AW BI; реальные бизнес-кейсы и типовые сценарии подготовки данных; создание витрин данных, автоматизацию обновлений и проектирование логических моделей; оркестрацию ETL-процессов с использованием Apache Airflow.

Практическая часть курса построена на реальных сценариях внедрения BI-решений. Участники выполняют задания непосредственно в интерфейсе платформы AW BI.

Как маркировка звонков для бизнеса изменит корпоративную телефонию
Телеком

«Качество аналитики напрямую зависит от того, как организована подготовка данных. Мы создали курс, который показывает ETL не как вспомогательный этап, а как ключевой элемент зрелой data-культуры», — сказал Рустем Ибрагимов, заместитель генерального директора «БАРС Груп».

После успешного выполнения итоговой работы участники получают сертификат о прохождении курса. Запуск образовательной программы является частью инициативы AW BI по развитию профессиональных компетенций специалистов, работающих с корпоративной аналитикой.

AW BI входит в пакет BI-решений «БАРС Груп» и обеспечивает полный цикл аналитики данных: от загрузки и трансформации до визуализации и распространения отчётности.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ВЭБ.РФ создал защищенный мобильный контур для удаленной экспертизы многомиллиардных проектов

Люди стоят дешевле. Нейросети не заменят операторов колл-центров – они слишком дороги и никому не нравятся

Андрей Омельчук, замглавы Минобрнауки в интервью CNews: Студентам говорят «используй ИИ при написании диплома, только объясни, где, как и для чего»

Путин поручил добавить в программы школ и вузов России обучение ИИ

Как Федеральная палата адвокатов РФ перевела управление данными на российскую СУБД

Владелец Facebook* запатентовал ИИ, который будет вести ваши соцсети, когда вы умрете

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще