В России появился инструмент для анализа присутствия брендов в ИИ-поиске

На рынке аналитических сервисов появился новый продукт для системного мониторинга видимости брендов в ответах нейросетей, ИИ-сводках поисковых систем и интеллектуальных ассистентах - сервис «Киберкошка». Решение разработано компанией IT-Agency и ориентировано на компании, адаптирующие свои стратегии к изменениям поискового поведения и росту роли ИИ как канала получения информации. Об этом CNews сообщили представители IT-Agency.

Сервис позволяет оценивать присутствие бренда в ответах ИИ, анализировать источники, влияющие на формирование этих ответов, а также отслеживать динамику изменений и конкурентное окружение.

По мере развития генеративных моделей традиционная поисковая выдача уступает место ИИ-ответам, которые все чаще формируются без перехода пользователя на сайт источника. В этой среде бренды сталкиваются с новой задачей - понимать, как они представлены в ответах нейросетей, какие источники формируют эти ответы и какие факторы влияют на их присутствие и интерпретацию в ИИ. «Киберкошка» предлагает инструментальный подход к решению этой задачи, предоставляя структурированную аналитику ИИ-видимости и динамики ее изменений.

«Поиск изменился. Все чаще первичным источником информации для пользователей становится нейросеть. ИИ-ответы вытесняют органическую выдачу, а искусственный интеллект фактически превратился в точку принятия решений – пользователи все чаще получают ответ без перехода на сайт. В этих условиях бизнесу важно понимать, где ИИ берет информацию, какие источники действительно усиливают ИИ-видимость и как формируется влияние в новом канале коммуникаций. Именно в ответ на этот запрос мы выпустили сервис «Киберкошка», который позволяет получить точное представление о том, как бренд и его конкуренты представлены в ответах ключевых нейросетей, с учетом общей видимости, контекста упоминаний и тональности. Отдельное внимание сервис уделяет анализу конкурентного присутствия в ИИ-пространстве и выявлению источников, которые реально используются моделями при формировании ответов. Такой подход дает возможность оценивать эффективность PR-каналов не по охватам и публикационной активности, а по их реальному влиянию на алгоритмическое восприятие бренда», – сказала Алла Рауд, основатель сервиса «Киберкошка», руководитель направления ASO в компании IT-Agency.

Техническая архитектура сервиса основана на регулярном анализе ответов генеративных моделей и ИИ-поисковых систем по заданным запросным сценариям, сформированным с учетом реального пользовательского поведения. Анализ проводится по пользовательским промптам и позволяет получать репрезентативное представление о том, как бренды представлены в ответах искусственного интеллекта.

В рамках базовой конфигурации сервис агрегирует данные из шести ИИ-источников, включая ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Perplexity, а также ИИ-сводки Google и «Яндекса». Мониторинг осуществляется на постоянной основе, с возможностью отслеживания до пяти конкурентов и получения ежедневных отчетов. Накопление данных во времени позволяет фиксировать изменения ИИ-видимости и выявлять факторы, влияющие на ее рост или снижение.

В рамках аналитики оцениваются частота и контекст упоминаний бренда, тональность, а также его роль в структуре ИИ-ответов – как основного или вспомогательного источника информации. Конкурентный анализ проводится в едином запросном поле, что дает возможность сопоставлять бренды внутри одной категории и отслеживать изменения в распределении внимания нейросетей.

Отдельный блок аналитики посвящен источникам информации, которые используются моделями при формировании ответов. Это позволяет оценивать влияние PR- и контент-каналов с точки зрения их алгоритмической значимости и использовать полученные данные при стратегическом планировании коммуникаций.

Выход «Киберкошки» отражает формирование нового направления в аналитике цифровых коммуникаций – работы с ИИ как самостоятельным медиаканалом. В условиях, когда нейросети становятся посредником между брендом и аудиторией, системный контроль ИИ-видимости превращается в отдельную управленческую задачу, сопоставимую по значимости с классическим поисковым продвижением и репутационным менеджментом.