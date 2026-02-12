Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

В одном из самых интернет-активных городов Башкирии улучшили покрытие 4G

Новые скорости мобильного интернета стали доступны в 37-м и 38-м микрорайонах Октябрьского. Дополнительное телеком-оборудование в популярной у молодых семей локации запустила техническая служба «МегаФона». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры «МегаФона» задействовали здесь сразу средний и высокий диапазон частот. Такое решение оптимально в условиях многоэтажной городской застройки. Оно позволяет обеспечить как достаточную емкость для большого числа абонентов, так и необходимое покрытие.

Техническая служба «МегаФона» заранее спрогнозировала нагрузку на сеть, опираясь на ландшафт и архитектурные особенности этой части города. После проведенных работ скорость загрузки достигает 60 Мбит/c, что дает возможность новоселам пользоваться всеми необходимыми цифровыми сервисами еще до подключения в квартире Wi-Fi. Уверенный сигнал связи также охватывает дворовые территории и расположенные рядом парковки, магазины и аптеки.

Как маркировка звонков для бизнеса изменит корпоративную телефонию
Телеком

«По общему объему скачанных интернет-данных Октябрьский входит в число наиболее активных городов региона. Не в последнюю очередь — благодаря новым, недавно построенным микрорайонам. Мы постоянно анализируем динамику мобильного трафика и системно модернизируем и расширяем существующую сеть», — сказал директор «МегаФона» в Башкирии Дамир Байгильдин.

Как показывает big data оператора, в топ-5 самых качающих городов республики сейчас входят Уфа, Октябрьский, Стерлитамак, Нефтекамск и Туймазы. За год Октябрьский поднялся с третьей позиции на вторую, а Нефтекамск сменил в рейтинге Сибай.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Главные события в сфере квантовых вычислений в России и в мире. Выбор CNews

В России проведут перепись сотовых телефонов: чужой аппарат нельзя будет использовать

Как цифровизация идей сотрудников помогает производству экономить миллионы

Veon заработал $127 млн на акциях украинского телеком-гиганта

ВЭБ.РФ создал защищенный мобильный контур для удаленной экспертизы многомиллиардных проектов

В России упало число спам-звонков от компаний к клиентам

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще