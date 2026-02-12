В одном из самых интернет-активных городов Башкирии улучшили покрытие 4G

Новые скорости мобильного интернета стали доступны в 37-м и 38-м микрорайонах Октябрьского. Дополнительное телеком-оборудование в популярной у молодых семей локации запустила техническая служба «МегаФона». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры «МегаФона» задействовали здесь сразу средний и высокий диапазон частот. Такое решение оптимально в условиях многоэтажной городской застройки. Оно позволяет обеспечить как достаточную емкость для большого числа абонентов, так и необходимое покрытие.

Техническая служба «МегаФона» заранее спрогнозировала нагрузку на сеть, опираясь на ландшафт и архитектурные особенности этой части города. После проведенных работ скорость загрузки достигает 60 Мбит/c, что дает возможность новоселам пользоваться всеми необходимыми цифровыми сервисами еще до подключения в квартире Wi-Fi. Уверенный сигнал связи также охватывает дворовые территории и расположенные рядом парковки, магазины и аптеки.

«По общему объему скачанных интернет-данных Октябрьский входит в число наиболее активных городов региона. Не в последнюю очередь — благодаря новым, недавно построенным микрорайонам. Мы постоянно анализируем динамику мобильного трафика и системно модернизируем и расширяем существующую сеть», — сказал директор «МегаФона» в Башкирии Дамир Байгильдин.

Как показывает big data оператора, в топ-5 самых качающих городов республики сейчас входят Уфа, Октябрьский, Стерлитамак, Нефтекамск и Туймазы. За год Октябрьский поднялся с третьей позиции на вторую, а Нефтекамск сменил в рейтинге Сибай.