T2 расширила сеть на 10 трассах в Ставропольском крае

T2, российский оператор мобильной связи, в 2025 г. улучшил качество связи на ключевых участках 10 федеральных и региональных трасс в Ставропольском крае. Оператор установил новые базовые станции и модернизировал сеть на важных транспортных направлениях региона, обеспечив доступ к цифровым сервисам для водителей и пассажиров.

T2 реализовала масштабный проект по развитию сети вдоль ключевых транспортных автомагистралей и развязок Ставропольского края. В 2025 г., в том числе на этапе подготовки к запуску коммерческих операций в регионе, технические специалисты компании модернизировали оборудование на 103 участках автодорог, увеличив пропускную способность и повысив устойчивость связи в пути.

Значительную часть работ инженеры T2 провели на федеральной трассе А-167: покрытие было улучшено на 30 участках автомагистрали в Зеленокумске и Нефтекумске, а также в Буденновском, Георгиевском, Левокумском, Минераловодском и Советском районах.

Еще одним приоритетным направлением для T2 стала федеральная трасса Р-217 «Кавказ». Связь усилили на 27 участках автомобильной дороги: в Ставрополе, Железноводске и Невинномысске, а также в Андроповском, Минераловодском, Кировском, Кочубеевском, Предгорном и Шпаковском районах.

Т2 расширила покрытие на трассе с высоким трафиком А-157. Автодорога связывает международный аэропорт Минеральные Воды им. М. Ю. Лермонтова с городами-курортами Ессентуки и Кисловодск. Ранее оператор первым из «большой четверки» обеспечил indoor‑покрытие в новом терминале воздушной гавани: усиление сети по дороге к аэропорту стало структурным дополнением к комплексу реализованных цифровых решений.

Отдельное внимание было уделено автодороге 07Р-041, соединяющей Ставрополь с Ростовом-на-Дону: учитывая высокий уровень туристического сообщения между регионами, оператор увеличил покрытие на участках трассы в Красногвардейском и Изобильненском районах. Связь также была улучшена на региональных дорогах, проходящих по территории Пятигорска, Лермонтова, Ипатово, Апанасенковского, Грачевского, Ипатовского, Новоалександровского, Петровского и других районов. Кроме того, компания модернизировала сетевое оборудование на федеральных трассах А-165 и Р-216.

Роман Житник, директор ставропольского филиала T2, сказал: «В условиях разнообразного рельефа и растущего туристического потока обеспечение устойчивой мобильной связи в Ставропольском крае требует комплексного и системного подхода. Еще на старте работы в регионе мы развернули эталонную сеть и продолжили ее активно развивать, в том числе вдоль ключевых транспортных артерий. Мы охватили все важные территории: курортные зоны, городские агломерации, предгорья Кавказа и удаленные населенные пункты. Это обеспечивает стабильную связь в пути, доступ к цифровым сервисам и навигации, а также создает дополнительные возможности для туризма, бизнеса и транспортной инфраструктуры региона. В текущем году Т2 продолжит активное развитие сети на федеральных и региональных трассах, чтобы обеспечить качественное покрытие на протяжении всего пути следования наших абонентов».

