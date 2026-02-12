Разделы

Сахалинцы стали чаще сдавать устаревшие гаджет в трейд-ин

Цифровая экосистема МТС проанализировала устройства каких брендов чаще всего сдают клиенты в рамках программы трейд-ин в собственной розничной сети в Сахалинской области. Среди умных часов доминируют гаджеты Huawei, а в категории умных колонок – устройства от «Яндекса». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чаще всего клиенты сдают умные часы Huawei — 47% от всех сданных устройств. На втором месте — Samsung с долей 21%, далее следует Apple (16%). Также в программе трейд-ин участвуют часы брендов Honor, Garmin, Amazfit и Xiaomi — всего 126 моделей. В сегменте умных колонок с большим отрывом лидируют устройства от Яндекса, составляя более 90% от всех сданных. Всего в программе участвует 14 моделей колонок от «Яндекса» и VK.

Программа трейд-ин по сдаче умных гаджетов работает в большинстве регионов России, в том числе в Сахалинской области. Она позволяет сдать старые устройства в салонах МТС и получить существенную скидку при покупке нового товара. Размер скидки зависит от состояния старого гаджета и модели нового.

«Популярность трейд-ин продолжает расти. К примеру, в 2025 г. общий спрос на этот сервис для смартфонов вырос на 40% по сравнению с предыдущим годом. Пилотный проект по обновлению умных часов и колонок подтвердил интерес жителей Сахалина и Курил к программе. Поэтому мы рассматриваем возможность дальнейшего развития трейд-ин в регионе, в том числе за счёт добавления новых категорий гаджетов», — сказал директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.

