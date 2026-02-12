Продукция «Аруна» зарегистрирована в реестре РЭП

Продукт компании «Аруна» – уличный консольный светильник Ultar – включен в реестр радиоэлектронной продукции (РЭП) Минпромторга России. Регистрация подтверждает полную локализацию производства и соответствие всем действующим российским стандартам, открывая компании приоритетный доступ к государственным и корпоративным закупкам по законам 44-ФЗ и 223-ФЗ. Об этом CNews сообщили представители компании «Аруна».

Производство реестровых светильников «Аруна» полностью локализовано в России: от корпусов и оптики до светодиодов и источников питания. Контроль качества осуществляется на каждом этапе.

Светильники Ultar мощностью до 200 Вт предназначены для освещения дворов, городских улиц и автомагистралей, территорий офисных и промышленных объектов. Приборы обеспечивают световую отдачу до 160 лм/Вт, работают в диапазоне температур от –60 до +40 °C и имеют степень пылевлагозащиты IP66.

В планах компании – продолжение расширения линейки реестровой продукции и укрепление позиций поставщика комплексных светотехнических решений для государственных и корпоративных проектов.