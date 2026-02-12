Разделы

Обновления «Мажордома»: новый функционал и оптимизация работы с квитанциями

Компания «Философт» выпустила обновление экосистемы «Мажордом», которое усиливает маркетплейс как инструмент заработка для управляющих компаний и делает процесс оплаты квитанций для жителей более прозрачным и понятным. Об этом CNews сообщили представители «Философт».

Основное внимание в обновлении уделено повышению эффективности маркетплейса. Теперь в публикуемых новостях и акциях можно указывать прямые ссылки – не просто на витрину, а сразу на конкретный товар или нужную категорию. Это упрощает путь клиента к покупке и повышает конверсию.

Коммуникация также стала удобнее: в чатах и уведомлениях для жителя теперь отображается название магазина, а не имя сотрудника. Для внутренней работы появился встроенный чат прямо в карточке заказа, где сотрудники УК и партнеры могут быстро согласовать детали, что ускоряет выполнение заказов и снижает количество ошибок.

Существенные изменения коснулись и работы с квитанциями. Для гарантии безошибочной загрузки данных из государственной системы ГИС ЖКХ добавлено специальное поле для номера помещения, которое помогает избежать проблем с нестандартной нумерацией в домах. Для упрощения документооборота УК теперь система автоматически формирует и отправляет отдельные реестры платежей для каждого юридического лица. Платежи стали прозрачнее благодаря обновленному формату отображения комиссии: в квитанции теперь четко видна чистая сумма начислений, а комиссия сервиса рассчитывается и показывается отдельно только после того, как пользователь выберет способ оплаты.

Средний рейтинг приложения в магазинах составляет 4,3 балла, при этом 83% всех отзывов – положительные.

