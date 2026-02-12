Экстремальные холода стимулируют спрос на отдых за рубежом

Затяжные морозы в Центральной России побудили туристов запланировать больше путешествий в жаркие страны. Об этом сообщают эксперты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок». Так, по данным сервиса, спрос на пляжные направления с захватом предстоящего Дня всех влюбленных (13-15 февраля) вырос сразу на 60% по сравнению с прошлым годом. В целом на долю курортных стран с теплым климатом приходится 47% в структуре зарубежных бронирований сервиса. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Островок».

Как отмечают в «Островке», самыми популярными курортными направлениями для поездок с захватом романтического уик-энда стали Таиланд, ОАЭ, Турция, Вьетнам и Индонезия. При этом спрос на размещение во Вьетнаме на праздничные выходные увеличился почти в три раза по сравнению с прошлым годом, в ОАЭ — в два раза, в Индонезии — на 64%, в Таиланде — на 53%, в Турции — на 27%.

Средняя стоимость забронированной ночи в теплых странах составляет 10, 6 тыс. руб. — это на 9% ниже, чем на День всех влюбленных в 2025 г. (11,7 тыс. руб.).

При этом дешевле всего в феврале обходится размещение во Вьетнаме — 5,5 тыс. руб. за ночь, в Турции — 6,3 тыс. руб.. До 10 тыс. руб. стоит размещение в Индонезии (7,6 тыс. руб. за ночь), Малайзии (7,3 тыс. руб.), на Шри-Ланке (7,75 тыс. руб.), в Таиланде (9,2 тыс. руб.) и Египте (9,7тыс. руб.). Дороже всего — в ОАЭ (19,3 тыс. руб.), а также на Мальдивах (46,1 тыс. руб.).

«Хотя День всех влюбленных не является официальным праздником, спрос на отдых в эти даты вырос особенно заметно и сконцентрировался преимущественно в странах Азии. Предпосылок для поездок россиян в этот регион становится все больше: во-первых, с большинством направлений действует простой визовый режим, и собраться в поездку можно без заблаговременного планирования. Во-вторых, наличие прямого авиасообщения значительно упрощает логистику, что особенно ценно, когда речь идет о долгих перелетах. В-третьих, важную роль играет курс доллара, который с начала года не превышал 80 руб., тогда как год назад приближался к отметке в 100 руб. и даже превышал ее, — сказала Ирина Козлова, управляющий директор сервиса «Островок». Кроме того, в феврале имеет место и накопленный спрос — из-за ажиотажа в бронированиях на Новый год некоторые туристы откладывают поездки на период после праздников, ожидая сезонного снижения загрузки и цен. В этих условиях холодная зима выступила дополнительным катализатором спроса и побудила россиян переждать морозы в тепле».

В целом эксперты «Островка» отмечают, что спрос на отдых за рубежом на период праздничных выходных вырос в полтора раза относительно прошлого года. Среди международных направлений также выделяются страны СНГ и Грузия, подходящие для экскурсионного туризма. Количество бронирований в Казахстане выросло в четыре раза, в Армении — в два раза, в Азербайджане — на 81%, в Грузии — на 67%, в Узбекистане — на 30%.

Интерес к поездкам по России также растет. Количество бронирований по внутрироссийским направлениям в период Дня всех влюбленных увеличилось на 6% в сравнении с 2025 г.

Выбирая направления для романтических путешествий внутри страны, россияне стали чаще отдавать предпочтение направлениям для активного и экскурсионного отдыха. Так, наиболее заметный рост спроса на 13-15 февраля зафиксирован в Мурманске — на 67%. Существенный рост числа бронирований также показали Великий Новгород (+65%), Ярославль (+55%), Москва (+27%), Казань (+11%) и Нижний Новгород (+4%).

В топ-10 самых популярных городов для романтического отдыха в этом году входят Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Эсто-Садок, Казань, Мурманск, Иркутск, Калининград, Ярославль, Нижний Новгород.

Средняя стоимость ночи в отелях и апартаментах по России на 13-15 февраля составляет 6,3 тыс. руб. — на 7% больше, чем в 2025 г. (5,9тыс. руб.).