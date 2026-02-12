Разделы

Амурский бизнес в лидерах по внедрению IoT-технологий среди дальневосточных компаний

ПАО «МТС», цифровая экосистема оценила объем инвестиций амурского бизнеса в цифровые решения. В 2025 г. компании с амурской пропиской увеличили на 13% объем средств, направленных на интеграцию технологии интернета-вещей (IoT), по сравнению с 2024 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Амурский бизнес занял второе место среди дальневосточных регионов по инвестиционной динамике в IoT-технологии, обеспечивающие удалённый мониторинг параметров работы оборудования и обмен данными между устройствами по заданному сценарию. Чаще всего умные устройства использовались в ритейле и розничной торговле для передачи данных на терминалах и POS-системах, вединговых автоматах, банковских терминалах, а также в сфере ЖКХ. Удаленный контроль параметров устройств коммунальной сферы, позволяет в автоматическом режиме фиксировать и передавать показания приборов учета, оперативно реагировать в случае аварий и нештатных ситуаций.

Инвестиции в IoT-решения увеличили также логистические и транспортные кампании, для контроля показателей датчиков масла и топлива, температурного режима в рефрижераторах, отслеживания автомобильного парка, маршрутов доставки товаров в режиме реального времени. Один из аспектов технологии интернета вещей – возможность получать и анализировать обширные объемы данных, сгенерированных подключенными устройствами, оптимизируя ресурсы и сокращая издержки.

«Динамичный рост инвестиций в технологии интернета вещей связан с активной цифровизацией бизнес-процессов для повышения операционной эффективности и снижения затрат. Также драйвером рынка служит потребность в минимизации человеческого фактора в производственной цепочке, необходимость получения производственных данных в режиме реального времени и оперативного принятия решений о состоянии оборудования, параметрах работы и возможных отклонениях. Это в целом повышает качество продукции и конкурентоспособность амурских компаний», – сказала директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.

Методология исследования

Уровень цифровизации бизнеса в регионах определялся по степени проникновения решений МТС. В рамках исследования сравнивались показатели инвестиций региональных компаний по направлениям облачных сервисов, интернета вещей (IoT) и интеллектуального видеонаблюдения МТС в 2024 -2025 гг.

