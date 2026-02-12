14 тысяч километров: Ozon раскрыл самый длинный логистический маршрут 2025 года

Ozon проанализировал число рейсов и объем грузоперевозок за прошлый год: общий объем перевезенных товаров в тоннах вырос в 4,8 раз год к году, а общая протяженность всех рейсов за последние 12 месяцев составила почти 730 млн км. Общий объем перевезенных товаров с декабря 2025 г. вырос в пять раз, а в январе 2026 объем доставленного груза год к году в тоннах увеличился почти в два раза. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Лидер среди категорий товаров, грузоперевозки которых в 2025 г. заметно возросли — игрушки. За прошедший год их поставки в тоннах стали в восемь раз выше. На втором месте товары для и дома (рост почти в семь в раз), а замыкают топ категорий продукты с долгим сроком хранения и товары для творчества, перевозки которых выросли в 6,5 и шетсь раз соответственно.

В число городов, грузопоток в которые за последний месяц 2025 г. увеличился сильнее всего, вошли Екатеринбург (рост на 25%), Сочи (на 24%), Краснодар (на 23%), Москва, Казань и Санкт-Петербург (рост на 22%).

Рекорды грузоперевозок в часах и километрах

Общее число рейсов между регионами и крупными логистическими центрами Ozon по итогам прошлого года составило почти 900 тыс. А наибольшее количество рейсов, которое пришлось на одного перевозчика — 48 тыс. При этом самой длинной перевозкой по итогам ушедшего года стал путь длиной в 14 тыс. км. Грузовик стартовал в Новосибирске, дошел до Хабаровска и Улан-Удэ, вернулся в Новосибирск, ушел в Иркутск, а затем отправился в исходную точку. Рекордно длинный маршрут был преодолен за 192 ч.

Заметные результаты показал и новый тип перевозок в Ozon — с недавнего времени транспортные компании могут вести грузы с частичной загрузкой грузовика по модели LTL, а не только с полной загрузкой (FTL). С момента тестирования модели — чуть менее, чем за два месяца, партнеры Ozon выполнили около 25 тыс. таких рейсов.

«Заметный рост объемов грузоперевозок обусловлен увеличением числа онлайн-заказов на нашей цифровой платформе. Чтобы быстро и эффективно доставлять заказы до более 63 млн наших клиентов, мы продолжаем развивать логистику, предлагаем перевозчикам различные форматы работы — с новой моделью частичной загрузки грузовика перевозчик может выбирать количество постингов, которое может провести за один раз, и получать оплату за фактически перевезенное количество грузов. Такой подход позволяет эффективно доставлять товары до складов в разных регионах и в дальнейшем до покупателей, в том числе из небольших городов и поселенией, у жителей которых часто нет широкого выбора товаров оффлайн. И сегодня доставкой Ozon либо точками выдачи в шаговой доступности охвачено 130 млн жителей России», — сказал директор по развитию транспортной инфраструктуры Ozon Алексей Ширяев.