Жители Алтая стали активнее мониторить авиабилеты

Жители Республики Алтай в январе активно искали билеты для путешествий. Интерес к предложениям перевозчиков и поиску оптимальной логистики для рабочих поездок и летних путешествий как внутри страны, так и за рубежом привел к росту трафика на тематические сайты. Относительно января 2025 г. абоненты увеличили передачу данных на 29%. К таким выводам пришли аналитики «МегаФона» после изучения обезличенных данных пользователей. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В республике лидерами роста интереса пользователей стали билетные агрегаторы и региональные авиакомпании Сибири и Дальнего Востока. Особенно заметна динамика на trip.com — трафик вырос в 10 раз относительно января 2025 г. Значительный прирост показали также s7.ru (в восемь раз) и iraero.ru (в восемь раз). При этом почти половина всего тематического трафика приходится на сайты крупнейших отечественных авиаперевозчиков, например, aeroflot.ru, хотя их объемы несколько снизились в 2026 г.

Примечательно, что наиболее активны пользователи по понедельникам и четвергам. Минимальный интерес к поиску билетов наблюдается в среду. Среди жителей Сибири наибольшую активность продемонстрировали красноярцы: их запросы в Сети составляют около 30% от общего объёма сгенерированного трафика. На втором месте — Новосибирская область (22%), на третьем — Кузбасс (+15%). Затем следуют жители Томской области и Алтайского края.

«Изменение цифровых привычек абонентов увеличивает нагрузку на сеть и стимулирует модернизацию телекоммуникационной инфраструктуры региона. Для повышения ёмкости сети и обеспечения высоких скоростей передачи данных мы проводим рефарминг частот, что критически важно для качественного функционирования мобильных сервисов бронирования в режиме реального времени. Согласно исследованию аналитической компании Megabitus, «МегаФон» лидирует в Горно-Алтайске по скорости мобильного интернета. Средняя скорость скачивания в городе составила 38,65 Мбит/с», — сказала директор «МегаФона» в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.