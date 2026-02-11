Разделы

ЮKassa реализовала оплату проезда по МСД в приложении 2ГИС

ЮKassa реализовала сервис поиска и оплаты начислений за проезд по платным участкам МСД в приложении 2ГИС. Бесшовный сценарий устраняет необходимость перехода на сторонние ресурсы и позволяет управлять транспортными расходами внутри привычного цифрового пространства. Об этом CNews сообщили представители ЮMoney.

ЮKassa (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании ЮMoney) и 2ГИС интегрировали сервис поиска и оплаты начислений за проезд по платным участкам МСД в приложение геосервиса.

Водителю достаточно ввести номер машины, СТС или водительского удостоверения — система автоматически подгрузит информацию о начислениях. Это минимизирует риск просрочки оплаты и последующих штрафов.

«Транспортные платежи — это сфера, где удобство напрямую влияет на финансовую безопасность пользователя. Одна из ключевых проблем водителей — они могут поздно узнать о начислениях и пропустить срок оплаты, а новая возможность проверить задолженность прямо в навигаторе её решает. Технология позволяет оплачивать проезд в пару касаний, не покидая привычного цифрового пространства», — сказал директор по B2B-продуктам ЮKassa Дмитрий Гнилица.

Платежная инфраструктура построена на API ЮKassa, которое 2ГИС уже использует для оплаты парковок. Сервис доступен для зарегистрированных пользователей приложения 2ГИС. Сейчас можно заплатить банковской картой. В планах — расширение списка способов оплаты.

