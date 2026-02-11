Тренажеры «Лаборатории Касперского» для проекта «Урок цифры» за три недели прошли более 2,3 млн раз

В этом учебном году «Урок цифры» от «Лаборатории Касперского» по теме «Кибербезопасность в космосе» прошел в российских школах с 19 января по 8 февраля 2026 г. В рамках урока ученики узнали о космических системах связи и о том, какие угрозы могут возникать при передаче данных между Землей и космосом. Школьники познакомились с основами шифрования и дешифрования сигналов, а также с ролью резервных каналов связи в обеспечении устойчивой и безопасной коммуникации. Занятия были построены в формате интерактивных тренажеров: в каждой истории участники вместе с героями изучали основы кибербезопасности и сразу применяли новые знания на практике. Содержание заданий адаптировано под возрастные группы. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Для каждой возрастной категории были разработаны свои герои, сюжеты и задания, что помогло сделать обучение более вовлекающим и понятным. Ученики 1–4 классов выполняли «космическую миссию» — знакомились с устройством современного спутника и узнавали, какие задачи выполняют его основные элементы. Школьники 5–9 классов учились анализировать возможные киберугрозы, безопасно работать с информацией и осваивали базовые инструменты защиты данных. Старшеклассники изучали более продвинутые подходы к обеспечению кибербезопасности: настройку алгоритмов анализа данных, построение защищенных каналов связи и предотвращение атак на спутники и орбитальные станции.

За три недели тренажеры «Урока цифры» прошли более 2,3 млн раз. Самыми активными по количеству прохождений регионами стали Белгородская область, Оренбургская область, Чеченская Республика, Республика Карелия, Запорожская область, Рязанская область, Свердловская область, Омская область, Чукотский и Ненецкий автономные округа.

В рамках инициативы сотрудники «Лаборатории Касперского» также провели более 45 открытых уроков в российских школах — в два раза больше, чем годом ранее. Занятия прошли в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Иванове, Королеве, Ленинске-Кузнецком, Лабытнанги, Челябинске, Перми, Волгограде, Оренбурге, Махачкале, Рязани, Одинцове, городах Краснодарского края, Саратове, Калининграде, Тюмени, Владимире, Петропавловске-Камчатском, Электростали, Ульяновске, Новосибирске, Казани и Уфе.

«Тема космических систем связи и кибербезопасности может показаться сложной и необычной для школьной аудитории, но именно такие направления сегодня формируют будущее технологий, — сказал Андрей Сиденко, руководитель направления по детской онлайн-безопасности в «Лаборатории Касперского». — Для нас важно предлагать ребятам по-настоящему интересные и местами даже амбициозные задачи. Таким образом мы показываем, что кибербезопасность — это весьма перспективная область, в ней еще много неисследованного, и, возможно, в будущем этим займутся именно сегодняшние школьники».

«Тема кибербезопасности в космосе особенно важна сегодня, ведь космические технологии давно стали частью повседневной жизни, — каждый раз, используя смартфон или смотря прогноз погоды, мы прикасаемся к технологиям, рожденным в космосе. «Урок цифры» помогает школьникам увидеть, что информационные технологии, а также информационная безопасность — это сферы и навыки, необходимые и востребованные не только в современном ИТ-бизнесе или производственных компаниях, но и в индустриях, где активно применяются высокие технологии и повсеместно трудятся программисты, аналитики и специалисты по кибербезопасности. Для многих ребят этот урок стал первым шагом к осознанному интересу к ИТ-профессиям и высокотехнологичным отраслям, которые будут определять развитие экономики в ближайшие десятилетия», — сказала Юлия Горячкина, директор направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика».