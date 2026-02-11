Разделы

Безопасность Облака
|

«Т1 Облако» прошла аттестацию по требованиям к ГИС

Компания «Т1 Облако» (ИТ-холдинг Т1) получила аттестат соответствия требованиям ИБ, утвержденным приказами ФСТЭК России №№17, 21 и 239, а также РД АС. Аттестат подтверждает соответствие облачной платформы провайдера самым высоким нормам в сфере информационной безопасности и открывает возможность размещать в облаке ГИС (государственные информационные системы), а также системы, относящиеся к ИСПДн (информационные системы персональных данных) и КИИ (критическая информационная инфраструктура).

В условиях растущего числа киберугроз государственным компаниям особенно важно наличие облачных провайдеров, способных обеспечить защиту данных на высшем уровне — согласно свежим исследованиям, в 2025 г. более 70% утечек данных пришлось именно на госсектор, и такая динамика сохранится в будущем.

Наличие аттестации ГИС у «Т1 Облако» позволяет государственным организациям и органам — от муниципальных учреждений до федеральных органов исполнительной власти и их подведомственных структур, а также субъектам КИИ — использовать облачную инфраструктуру провайдера для размещения информационных систем, которым необходимо соответствовать требованиям российских регуляторов в сфере ИБ.

В рамках проекта «Т1 Облако» построила отдельную инсталляцию, созданную специально для ГИС и укрепленную средствами защиты, сертифицированными ФСТЭК России и ФСБ России. Реализованная система позволяет в режиме реального времени отслеживать состояние каждого компонента инфраструктуры. Непрерывный мониторинг осуществляется круглосуточно силами SOC (Security Operations Center) и дежурной смены, обеспечивая оперативное реагирование на любые инциденты и поддержание высокого уровня SLA.

Как Федеральная палата адвокатов РФ перевела управление данными на российскую СУБД
Великая миграция данных

При построении инфраструктуры команда «Т1 Облако» учла не только действующие регуляторные требования, но и нормы приказа ФСТЭК России №117, который вступит в силу в марте 2026 г. и ужесточит требования к защите ГИС. Архитектура платформы изначально проектировалась с учетом положений этого приказа, а также потенциала для дальнейшего масштабирования на отечественных ПАК.

«Мы долго шли к созданию собственного облака для ГИС, основанного на отечественных сертифицированных ФСТЭК России средствах виртуализации, сетевой безопасности и других СЗИ. К выбору этих средств мы подошли ответственно, в процессе долго искали баланс между безопасностью, требованиями импортозамещения, возможностями масштабирования, качеством пользовательского опыта и необходимостью обеспечения высокого SLA. Было проведено много продолжительных пилотирований, тестирований совместимости, отработки функционирования комплекса на базе разных элементов. В итоге, как мне кажется, мы нашли наилучшую точку баланса в условиях имеющихся отечественных компонентов системы», — отметил Алексей Кубарев, старший бизнес-партнёр по информационной безопасности «Т1 Интеграция» и «Т1 Облако».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как сформировать безопасную среду для оперативного обсуждения рабочих вопросов

В России готовится массовое производство критически важных изделий для БПЛА и тепловизоров. В проект вложены миллиарды

В отечественном сервисе ВКС появились новые возможности для масштабных онлайн-мероприятий

Власти окончательно прибили WhatsApp* в России

Как цифровизация массового найма увеличила отклики на вакансии в 2,5 раза: кейс «М.Видео-Эльдорадо»

Гигантский производитель ПК сдает ноутбуки в аренду с ежемесячной оплатой. Выкупить их невозможно даже при переплате, за отказ от договора – штраф

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще