Решения «СберТеха» и SL Soft FabricaONE.AI повысят эффективность бизнес-процессов российских компаний

Российские разработчики программного обеспечения «СберТех» и SL Soft FabricaONE.AI подтвердили совместимость системы управления базами данных (СУБД) Platform V Pangolin DB и платформы управления бизнес-процессами и документами SL Soft Flow. Используя решения в связке, крупные российские компании смогут эффективно и безопасно управлять бизнес-процессами на базе полностью отечественного стека. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха» .

Разработчики успешно провели тестирование комплексной работы Platform V Pangolin DB и SL Soft Flow в условиях, приближенных к промышленной эксплуатации. Испытания подтвердили корректность обработки данных и сценариев совместного использования продуктов, а также производительность и стабильность работы платформ при высокой нагрузке и постоянном обмене информацией.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «СУБД и система управления бизнес-процессами — это программные продукты, выступающие фундаментом эффективной работы каждого крупного предприятия. А их совместимость — базовая необходимость для упорядоченного и непрерывного решения различных бизнес-задач: ведения ЭДО, управления проектами, взаимодействия с клиентами, кадровых и юридических вопросов. Тот факт, что мы подтвердили совместимость Platform V Pangolin DB и SL Soft Flow, позволяет нашим клиентам уверенно использовать их в своих высоконагруженных системах, повышая прозрачность и производительность процессов».

Владислав Полев, коммерческий директор SL Soft FabricaONE.AI: «Для российских заказчиков сегодня критически важна не просто функциональность отечественных платформ, а их способность создавать единую экосистему с подтвержденной совместимостью. Проверка работы с Platform V Pangolin DB показала, что наши продукты могут работать в едином контуре и обеспечивать производительность корпоративного уровня. Это расширяет возможности клиентов при построении цифровых сервисов и снижает риски при переходе на российское ПО».

Platform V Pangolin DB — реляционная СУБД на базе PostgreSQL, которая содержит ряд важных доработок, позволяющих использовать решение в масштабах корпораций. Продукт доказал свою эффективность в ряде крупнейших компаний России. Десятки тысяч инсталляций Platform V Pangolin DB успешно эксплуатируются в составе сервисов и приложений различного уровня масштаба и критичности.

SL Soft Flow — платформа для автоматизации бизнес-процессов, управления корпоративными документами и создания цифровых сервисов. Платформа позволяет строить решения для электронного документооборота, интеграционных сценариев, автоматизации отраслевых процессов, а также создавать приложения с использованием low-code технологий (с помощью визуальных инструментов и готовых шаблонов, минимизирующих написание традиционного кода). На базе платформы SL Soft Flow создана широкая линейка продуктов для цифровизации бизнеса.

Решения «СберТеха» и SL Soft FabricaONE.AI входят в Единый реестр российского ПО и отвечают требованиям регулятора к безопасности и производительности отечественных программных продуктов.