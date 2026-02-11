Разделы

ПО Импортонезависимость
|

Решения «СберТеха» и SL Soft FabricaONE.AI повысят эффективность бизнес-процессов российских компаний

Российские разработчики программного обеспечения «СберТех» и SL Soft FabricaONE.AI подтвердили совместимость системы управления базами данных (СУБД) Platform V Pangolin DB и платформы управления бизнес-процессами и документами SL Soft Flow. Используя решения в связке, крупные российские компании смогут эффективно и безопасно управлять бизнес-процессами на базе полностью отечественного стека. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха» .

Разработчики успешно провели тестирование комплексной работы Platform V Pangolin DB и SL Soft Flow в условиях, приближенных к промышленной эксплуатации. Испытания подтвердили корректность обработки данных и сценариев совместного использования продуктов, а также производительность и стабильность работы платформ при высокой нагрузке и постоянном обмене информацией.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «СУБД и система управления бизнес-процессами — это программные продукты, выступающие фундаментом эффективной работы каждого крупного предприятия. А их совместимость — базовая необходимость для упорядоченного и непрерывного решения различных бизнес-задач: ведения ЭДО, управления проектами, взаимодействия с клиентами, кадровых и юридических вопросов. Тот факт, что мы подтвердили совместимость Platform V Pangolin DB и SL Soft Flow, позволяет нашим клиентам уверенно использовать их в своих высоконагруженных системах, повышая прозрачность и производительность процессов».

Владислав Полев, коммерческий директор SL Soft FabricaONE.AI: «Для российских заказчиков сегодня критически важна не просто функциональность отечественных платформ, а их способность создавать единую экосистему с подтвержденной совместимостью. Проверка работы с Platform V Pangolin DB показала, что наши продукты могут работать в едином контуре и обеспечивать производительность корпоративного уровня. Это расширяет возможности клиентов при построении цифровых сервисов и снижает риски при переходе на российское ПО».

Platform V Pangolin DB — реляционная СУБД на базе PostgreSQL, которая содержит ряд важных доработок, позволяющих использовать решение в масштабах корпораций. Продукт доказал свою эффективность в ряде крупнейших компаний России. Десятки тысяч инсталляций Platform V Pangolin DB успешно эксплуатируются в составе сервисов и приложений различного уровня масштаба и критичности.

Переход с SAP на Global ERP: «Сургутнефтегаз» раскрыл промежуточные результаты импортозамещения
Импортонезависимость

SL Soft Flow — платформа для автоматизации бизнес-процессов, управления корпоративными документами и создания цифровых сервисов. Платформа позволяет строить решения для электронного документооборота, интеграционных сценариев, автоматизации отраслевых процессов, а также создавать приложения с использованием low-code технологий (с помощью визуальных инструментов и готовых шаблонов, минимизирующих написание традиционного кода). На базе платформы SL Soft Flow создана широкая линейка продуктов для цифровизации бизнеса.

Решения «СберТеха» и SL Soft FabricaONE.AI входят в Единый реестр российского ПО и отвечают требованиям регулятора к безопасности и производительности отечественных программных продуктов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Илья Петухов, Directum: Рынок завис в переходном моменте от ИИ-ассистентов к ИИ-агентам

В России готовится массовое производство критически важных изделий для БПЛА и тепловизоров. В проект вложены миллиарды

Как создать корпоративного ИИ-эксперта без утечек данных

Власти окончательно прибили WhatsApp* в России

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

Власти хотят обязать предустанавливать на смартфоны отечественный ИИ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще