Одиннадцатиклассники 20 регионов России выбрали предметы ЕГЭ на «Госуслугах»

Информатика или химия, биология или география — в 20 регионах России выбрать предмет для сдачи ЕГЭ можно было на «Госуслугах». Таким образом направили 71 тыс. заявлений — около 70% от всех поданных в этих регионах. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Сервисом могли воспользоваться учащиеся 11 классов, студенты колледжей и выпускники прошлых лет.

Регионы, где больше всего заявлений: Адыгея, Карачаево-Черкессия, Коми, Мордовия, Северная Осетия - Алания.

Работа сервиса в пилотных регионах признана успешной. В дальнейшем планируется расширить его географию применения.