МТС: более 8 млн мошеннических и спам-звонков заблокировано в Кабардино-Балкарии

МТС проанализировала количество спамерских и потенциально мошеннических звонков, поступивших жителям Кабардино-Балкарии в 2025 г. За это время с помощью антиспам-решений в республике было заблокировано около 8 млн нежелательных вызовов – это на 25% больше, чем годом ранее.

В 2025 г. интеллектуальные инструменты защиты МТС заблокировали 7,9 млн нежелательных звонков в адрес жителей Кабардино-Балкарии. Общая продолжительность голосовых вызовов, от которых умные алгоритмы МТС защитили жителей республики в 2025 г., превысила 1,7 млн минут. В случае выявления подозрительного звонка «Защитник» самостоятельно отвечал на вызов, вел разговор и сэкономил таким образом жителям республики суммарно более 3 лет. Средняя длительность одного заблокированного звонка составила около 13 секунд. Это говорит о том, что злоумышленники все чаще используют короткие и универсальные сценарии, рассчитывая быстрее вовлечь абонента в диалог.

Чаще всего жителям Нальчика и других населенных пунктов Кабардино-Балкарии звонили под видом представителей финансовых организаций и коллекторских агентств. В числе распространенных тематик также реклама и опросы, товары и услуги, предложения по работе и обучению, юридические и страховые услуги, недвижимость, медицина, автоуслуги, фитнес, развлечения и туризм.

«Мы видим, что мошенники в Кабардино-Балкарии, как и по всей стране, делают ставку на быстрые и массовые сценарии, стараясь уложиться в первые секунды разговора. Именно поэтому мы постоянно развиваем ИИ-инструменты, которые анализируют характер вызова практически мгновенно и позволяют блокировать его еще до того, как абонент окажется вовлечен в диалог. Для нас важно, чтобы цифровая безопасность была надежной и при этом незаметной частью повседневной жизни жителей республики», – отметил директор МТС в Кабардино-Балкарской Республике Эльдар Залиханов.