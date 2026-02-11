Разделы

«Киберпротект» обновил решения для частных пользователей и малого бизнеса

«Киберпротект» обновил решения, предназначенные для защиты данных на ПК и серверах частных пользователей, небольших организаций, микро- и малого бизнеса. Об этом CNews сообщили представители компании «Киберпротект».

В разделе «Архивы» продуктов «Кибер Бэкап Персональный» и «Кибер Бэкап Малый Бизнес» теперь доступны поиск и архивирование целых папок, а не только отдельных файлов, что упрощает управление данными. Ранее система анализировала файлы по типам, но для архивации, например, папки с документами, фотографиями и презентациями, приходилось вручную выбирать каждый элемент. Теперь система автоматически сканирует компьютер или диск пользователя и предлагает к архивации не только редко используемые файлы, но и папки — будь то коллекция старых отпускных фото, архив завершенных проектов или фильмы, которые вы уже пересмотрели.

Достаточно выбрать нужную папку — и решение перенесет все ее содержимое в локальное или облачное хранилище по выбору пользователя, освободив значительное место на основном диске. При этом данные остаются полностью сохранными и доступны для восстановления в любой момент. В облаке архивированные папки размещаются в разделе «Архивы» с сохранением исходной структуры — точно так же, как они организованы на устройстве пользователя.

Изменения также коснулись мобильного приложения «Кибер Бэкап Мобильный», которое работает на устройствах Android и позволяет делать резервные копии фотографий и видео, сообщений, контактов и календарей. В обновлении представлена долгожданная функция автоматического резервного копирования папки «Загрузки». Эта папка на смартфоне — особое место: именно туда попадает все важное, что пользователи сознательно сохраняют из почты, мессенджеров, браузеров и других источников — от документов и билетов до фотографий и архивных писем. Но пока эти файлы хранятся только во внутренней памяти устройства, они уязвимы — их легко потерять при сбое, смене телефона или случайном удалении. Теперь можно настроить автоматическое резервное копирование папки «Загрузки» и все скачанные файлы сохранять прямо в «Кибер Облако».

Чтобы подключить функцию, достаточно открыть приложение, перейти в настройки резервного копирования и добавить папку «Загрузки» в список источников. После этого все существующие и новые файлы из этой папки будут автоматически синхронизироваться с облаком. Разработчики «Киберпротекта» продолжили работу над улучшением интерфейса: обновили навигацию, упростили работу с настройками, а галерея теперь отображается в формате крупной сетки.

«Работая над этим обновлением, мы стремились сделать защиту данных целостной: не по файлам, а по смыслу. Теперь пользователь может архивировать целые папки на компьютере и автоматически сохранять все из папки «Загрузки» на смартфоне — без привязки к зарубежным облачным сервисам», — отметила Олеся Симановская, руководитель направления онлайн сервисов и персональных продуктов компании «Киберпротект».

