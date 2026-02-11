iPhone 17, кофеварки и умный свет: какие подарки россияне выбирают и заказывают на 14 февраля

«Яндекс Маркет» проанализировал спрос в преддверии Дня всех влюблённых и выяснил, ссылки на какие товары пользователи отправляют близким, что ищут с помощью ИИ-агента и покупают в этот период. Чаще всего в качестве подарков выбирают технику — ее планируют дарить не только вторым половинкам, но и членам семьи и друзьям. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Что хотели бы получить в подарок

Пользователи «Яндекс Маркета» чаще всего хотят получить в подарок iPhone 17, рожковые кофеварки Tuvio и умные светильники «Яндекса» — на эти товары они отправили близким больше всего ссылок с помощью функции «Намеки». Она позволяет рассказать в соцсетях о подарке, который хочется получить С момента запуска в феврале пользователи отправили более 56 тыс. таких намеков.

Что покупали

С 1 по 8 февраля вырос спрос на праздничное оформление для дома — в 1,5 раза год к году, на настенно-потолочные светильники — в 1,4 раза, а на кофеварки и кофемашины — в 1,2 раза. Покупки техники для красоты в этот период выросли в 3,8 раза, а игровых приставок и аксессуаров к ним — в 1,2 раза.

Что спрашивали у ИИ-агента

Пользователи более 8 тыс. раз обратились к ИИ-агенту «Маркета» за помощью в поиске подарков. Например, они спрашивали, что можно купить партнерам, детям, родителям и друзьям, а также искали идеи для оформления интерьера. Чаще всего пользователи указывали бюджет на покупку в диапазоне три-семь тыс. руб.