СВЭП проектирует электросетевую инфраструктуру в ОЭЗ «Алабуга»

Проектная организация ООО «СВЭП» («Средневолжскэлектропроект») выполняет комплекс проектно-изыскательских работ по открытым распределительным устройствам и прокладке кабельных линий 110 кВ новой площадки индустриального парка «Этилен-600» в особой экономической зоне «Алабуга». Работа СВЭП направлена на формирование энергетического резерва, необходимого для строительства и запуска ключевых резидентов, включая «Нижнекамскнефтехим» и сопутствующие производства. Об этом CNews сообщили представители СВЭП.

В рамках проекта будет построен самый протяженный участок кабельной сети новой площадки – почти 23 км линий 110 кВ, а также необходимая распределительная инфраструктура. Она обеспечит подвод электрической мощности от существующих распределительных пунктов к главным понижающим подстанциям и далее к энергоузлам резидентов. Это очень важный этап: «электричество заводится первым» – подключение энергосети позволяет запускать подрядные работы на площадке и ускоряет ввод объектов в строй.

Индустриальный парк «Этилен-600» – стратегически важный проект в составе ОЭЗ «Алабуга», ориентированный на размещение перерабатывающей химической и смежной промышленности с прямым доступом к сырьевым потокам. Создание такой индустриальной платформы открывает для резидентов преимущества по логистике и сырьевому обеспечению, усиливает экспортный потенциал и способствует привлечению крупных инвестиций и тысяч рабочих мест.

Территория новой площадки характеризуется плотной инженерной инфраструктурой и множеством пересечений с существующими коммуникациями, что требует детальных инженерных изысканий и согласований с владельцами сетей. В проектной документации будут учтены повышенные требования к надежности, безопасности и долговечности распределительных устройств и систем питания. СВЭП выполняет полный цикл проектных работ: обследования и инженерные изыскания, разработка проектной документации (стадии П и Р), подготовка материалов для прохождения экспертизы и сопровождение этапа согласований. Плановая реализация проектных и строительно-монтажных работ – 2026–2027 гг., с последующим вводом объектов в эксплуатацию.

Реализация проектных решений обеспечит индустриальный парк масштабируемым энергоснабжением, что позволит резидентам планировать производственные циклы и логистику, ускорит промышленный набор и повысит инвестиционную привлекательность территории. Для Республики Татарстан это новые рабочие места, укрепление промышленной кооперации и приток инвестиций.