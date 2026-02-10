Разделы

Цифровизация
|

СВЭП проектирует электросетевую инфраструктуру в ОЭЗ «Алабуга»

Проектная организация ООО «СВЭП» («Средневолжскэлектропроект») выполняет комплекс проектно-изыскательских работ по открытым распределительным устройствам и прокладке кабельных линий 110 кВ новой площадки индустриального парка «Этилен-600» в особой экономической зоне «Алабуга». Работа СВЭП направлена на формирование энергетического резерва, необходимого для строительства и запуска ключевых резидентов, включая «Нижнекамскнефтехим» и сопутствующие производства. Об этом CNews сообщили представители СВЭП.

В рамках проекта будет построен самый протяженный участок кабельной сети новой площадки – почти 23 км линий 110 кВ, а также необходимая распределительная инфраструктура. Она обеспечит подвод электрической мощности от существующих распределительных пунктов к главным понижающим подстанциям и далее к энергоузлам резидентов. Это очень важный этап: «электричество заводится первым» – подключение энергосети позволяет запускать подрядные работы на площадке и ускоряет ввод объектов в строй.

Индустриальный парк «Этилен-600» – стратегически важный проект в составе ОЭЗ «Алабуга», ориентированный на размещение перерабатывающей химической и смежной промышленности с прямым доступом к сырьевым потокам. Создание такой индустриальной платформы открывает для резидентов преимущества по логистике и сырьевому обеспечению, усиливает экспортный потенциал и способствует привлечению крупных инвестиций и тысяч рабочих мест.

Переход с SAP на Global ERP: «Сургутнефтегаз» раскрыл промежуточные результаты импортозамещения
Импортонезависимость

Территория новой площадки характеризуется плотной инженерной инфраструктурой и множеством пересечений с существующими коммуникациями, что требует детальных инженерных изысканий и согласований с владельцами сетей. В проектной документации будут учтены повышенные требования к надежности, безопасности и долговечности распределительных устройств и систем питания. СВЭП выполняет полный цикл проектных работ: обследования и инженерные изыскания, разработка проектной документации (стадии П и Р), подготовка материалов для прохождения экспертизы и сопровождение этапа согласований. Плановая реализация проектных и строительно-монтажных работ – 2026–2027 гг., с последующим вводом объектов в эксплуатацию.

Реализация проектных решений обеспечит индустриальный парк масштабируемым энергоснабжением, что позволит резидентам планировать производственные циклы и логистику, ускорит промышленный набор и повысит инвестиционную привлекательность территории. Для Республики Татарстан это новые рабочие места, укрепление промышленной кооперации и приток инвестиций.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как «Энергосбыт плюс» автоматизировал ключевые CRM-процессы на российском техстеке

Продажи видеокарт в России за год выросли на 30 миллиардов. 90% рынка занимает Nvidia

Внедряем КЭДО: как убедить сотрудников и не утонуть в интеграциях

У люксембургской компании отобрали в пользу российского государства три патента на нанотрубки, используемые в электронике

Топ-10 ИТ-трендов в России на 2026 г. по версии CNews

Конференция CNews «Цифровая трансформация 2026» состоится 7 апреля

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще