Разделы

Кадры Цифровизация Электроника
|

Российские ученые создали универсальный датчик для проверки качества напитков

Исследователи из РТУ МИРЭА совместно с коллегами из ТулГУ, Харбинского технологического университета и компанией «Эконикс-Эксперт» разработали биосенсор, который за пару минут определяет в напитке сразу четыре ключевых компонента: сахар (глюкозу), молочную кислоту, алкоголь и крахмал. Это стало возможным благодаря новой технологии стабилизации ферментов в специальном геле, что делает анализ быстрым, точным и пригодным для использования прямо на производстве, без сложного лабораторного оборудования. Об этом CNews сообщили представители РТУ МИРЭА.

Работа устройства основана на природных катализаторах — ферментах. Каждый из них избирательно «узнает» свое вещество в растворе. Однако главной проблемой подобных систем была их недолговечность: вспомогательные молекулы быстро теряли активность. Российским ученым удалось решить эту задачу, создав «умный» биосовместимый гель на основе белка альбумина. В эту гелевую матрицу они прочно, как на якорь, «вшили» рабочие молекулы-посредники (медиаторы) и добавили углеродные нанотрубки для улучшения передачи сигнала. В результате ферменты стабильно работают в течение нескольких недель.

«Наша разработка — это не просто очередной датчик, — сказал соавтор исследования, доцент кафедры физической химии РТУ МИРЭА Павел Мельников. — Это принципиально новый носитель для иммобилизации ферментов, который объединяет преимущества биосовместимости, высокой электропроводности и стабильности. По сути, мы создали универсальную платформу, которую в будущем можно адаптировать для определения и других веществ».

Получившийся четырехканальный сенсор компактен и прост в использовании. Он позволяет за одну процедуру проверить, например, вино на содержание сахара и алкоголя, квас — на уровень молочной кислоты (показатель правильного брожения), а сок или детское питание — на наличие крахмала, который иногда используется как загуститель. Результаты появляются уже через одну-две минуты и не уступают по точности традиционным, но медленным и дорогим лабораторным методам, таким как хроматография.

Эта технология имеет прямой практический выход. Она позволит производителям пищевой продукции, особенно на небольших предприятиях, таких как крафтовые пивоварни, сыроварни или винодельни, быстро и самостоятельно контролировать качество сырья и готового продукта на всех этапах. Это снизит риски брака, сэкономит время и ресурсы, а главное — гарантирует потребителям безопасность напитков.

Защищенная ОС как фундамент киберустойчивости: что нужно знать о безопасности Astra Linux 1.8
Цифровизация

Разработка — яркий пример успешной коллаборации между университетской наукой, академическими институтами и бизнесом. Следующим шагом станет создание на этой основе полностью автоматизированного портативного прибора, который сам будет проводить анализ и выдавать готовый результат, что сделает технологию еще доступнее для реального сектора.

Исследование проводилось при поддержке гранта РНФ. Научная статья с результатами проекта была опубликована в международном научном журнале GELS.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Когда ИТ-актив становится обузой: стратегическая ловушка коммерциализации для финансового сектора

У люксембургской компании отобрали в пользу российского государства три патента на нанотрубки, используемые в электронике

Тренды и антитренды: чего ждет ИТ-рынок за горизонтом 2026 года

МВД хочет получить 357 миллионов от создателя процессоров «Байкал»

Внедряем КЭДО: как убедить сотрудников и не утонуть в интеграциях

На «Госуслугах» можно проверить долги у посторонних людей и организаций

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще