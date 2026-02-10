Новосибирцы стали чаще сдавать гаджеты в трейд-ин

Цифровая экосистема МТС с помощью данных собственной розничной сети проанализировала, умные устройства каких брендов покупатели чаще всего готовы поменять на новые в рамках программы трейд-ин. В лидерах оказались Huawei и «Яндекс». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чаще всего покупатели меняют на скидку умные часы Huawei — 47% от всех сданных устройств в этой категории. На втором месте — Samsung с долей 21%, далее следует Apple (16%). Также в программе трейд-ин участвуют часы брендов Honor, Garmin, Amazfit и Xiaomi — всего 126 моделей. В сегменте умных колонок с большим отрывом доминируют устройства от Яндекса, составляя более 90% от всех сданных. Всего в программе участвует 14 моделей колонок от «Яндекса» и VK.

Система трейд-ин позволяет получить скидку на покупку, сдав прежнее устройство. Размер этой скидки в первую очередь определяется состоянием старого гаджета и ценой нового продукта. МТС начала принимать по трейд-ин умные часы и колонки в декабре 2025 г. Сегодня пилотный проект масштабирован практически на все регионы, в том числе на Новосибирскую область, где ранее действовал только обмен старых телефонов. По результатам прошлого года общий спрос на трейд-ин для смартфонов в cалонах компании увеличился на 40%.