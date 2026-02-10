Мобильный интернет «МегаФона» на скорости до 70 Мбит/с пришёл в сёла Курганской области

«МегаФон» запустил новые базовые станции в трёх населенных пунктах Курганской области. Жители сёл Мальцево, Мыльниково и Красная Звезда Шадринского округа получили качественную мобильную связь и высокоскоростную передачу данных. Благодаря установке телеком-оборудования более двух тысяч человек теперь могут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 70 Мбит/с для общения с близкими, удалённой работы, онлайн-образования и доступа к государственным услугам.

Помимо частных домов, муниципальных и образовательных учреждений, 4G-покрытие появилось и в туристически привлекательных местах. В селе Мальцево расположен дом-музей российского полевода, селекционера и новатора сельского хозяйства Терентия Семёновича Мальцева. Теперь гости музея и местные жители могут не только прикоснуться к наследию земляка, но и мгновенно поделиться впечатлениями, найти дополнительную информацию и использовать цифровые сервисы прямо на месте.

«Запуск базовых станций в этих населённых пунктах стал логичным продолжением масштабной программы развития сети в регионе. В прошлом году в Шадринске и Шадринском округе наши инженеры построили и модернизировали около 30 объектов связи. Такой системный подход позволяет устранить цифровое неравенство между городом и селом, делая качественную связь доступной для каждого жителя области», — сказал директор «МегаФона» в Курганской области Геннадий Жуков.

Установленные базовые станции сочетают несколько частотных диапазонов и рассчитаны на рост потребностей пользователей в ближайшие годы. Уже сейчас трафик, который генерируют жители сельских районов Курганской области, занимает более 35% в общем объёме передачи данных в регионе. Сельчане активно пользуются цифровыми услугами — общаются с помощью видеозвонков, смотрят контент в онлайн-кинотеатрах, используют возможности для дистанционной работы и учебы.

Согласно статистике оператора, самым интернет-активным поселением в Шадринском округе стало село Маслянское, а в регионе — село Введенское, расположенное в Кетовском районе.