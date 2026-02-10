Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«МегаФон» обеспечил новое покрытие вблизи базы отдыха «Майами» в Челябинской области

«МегаФон» обеспечил новое покрытие вблизи базы отдыха «Майами» в Челябинской области. В результате проведённых работ максимальные скорости передачи данных на берегу популярного туристического места — озера Увильды — могут разгоняться до 80 Мбит/с.

Местные жители и путешественники могут с комфортом пользоваться навигатором, чтобы проложить маршрут, бронировать места для отдыха, оплачивать услуги онлайн, а также принимать и совершать звонки с использованием технологии VoLTE.

Согласно обезличенной аналитике оператора, озеро Увильды традиционно входит в топ-3 наиболее популярных локаций у челябинцев и гостей из других регионов. Помимо гостей из соседних субъектов, которые по праву считаются лидерами по числу отдыхающих, здесь можно встретить жителей Москвы, Самары, Санкт‑Петербурга, Казани, Ростова, Саратова, Сочи, Краснодара и многих других городов. Даже в зимний период любители отдыха на природе активно пользуются мобильным интернетом: только с начала года в зоне действия нового оборудования они прокачали объём данных, сопоставимый с передачей почти 300 тыс. фотографий.

Валентин Губарев, «Крок»: При сокращении ИТ-бюджетов бизнес требует четких аргументов для каждого вложения
Цифровизация

Больше всего трафика в районе озера абоненты используют в субботу — в эти дни показатель вырастает в два раза по сравнению со среднедневными значениями.

«Мы видим, что озеро Увильды является одним из любимейших мест для отдыха не только для челябинцев, но и гостей из других регионов, соответственно, в этой локации планомерно увеличивается и потребление трафика. Новая базовая станция в районе базы отдыха позволит обеспечить комфортные скорости мобильного интернета и качественную голосовую связь даже с учётом возрастающей нагрузки на сеть», — сказал директор «МегаФона» в Челябинской области Геннадий Жуков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как создать корпоративного ИИ-эксперта без утечек данных

Госструктуры США страдают от кибератак, потому что для их древнего сетевого оборудования уже не выходят обновления

Когда ИТ-актив становится обузой: стратегическая ловушка коммерциализации для финансового сектора

Китай вырвался в лидеры мировой гонки гуманоидных роботов, заняв 80% рынка

Защищенная ОС как фундамент киберустойчивости: что нужно знать о безопасности Astra Linux 1.8

В Москве кончилось электричество для новых ЦОДов. Остатки забронированы крупными игроками

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще