«Авито»: на весенних распродажах жители России тратят в среднем около 18 000 рублей

Аналитики «Авито Товаров» и «Авито Рекламы» опросили 10 тыс. жителей России и выяснили, участвуют ли они в весенних распродажах, какие товары ищут со скидками, как принимают решение о покупке и где чаще всего охотятся за выгодными предложениями. Выяснилось, что весенние распродажи для многих давно перестали быть спонтанным шопингом и превратились в продуманную часть подготовки к теплому сезону. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Весенние распродажи: спонтанный шопинг или привычка

73% респондентов принимают участие в весенних распродажах. Причем каждый четвертый (24%) делает это осознанно и регулярно, не пропуская ни один сезон скидок. Еще 19% подключаются к распродажам время от времени, а 30% покупают только если видят действительно выгодные предложения.

Наиболее активно в сезон распродаж включается молодежь 25-34 лет и респонденты 34-44 лет — по 28% из них никогда не пропускают весенний шопинг. Совсем не участвуют в распродажах в основном мужчины и респонденты старше 65 лет (по 32%).

Что покупают со скидками

Весна для большинства опрошенных жителей России — время обновления гардероба. Чаще всего на распродажах покупают летнюю одежду: футболки, платья, сарафаны и шорты (50%), а также легкие ветровки и джинсовки (43%). Чуть меньше (42%) покупают по весенним акциям демисезонную обувь, 36% — летнюю обувь.

Среди прочих товаров женщины чаще покупают товары для дома (31%), косметику и парфюмерию к лету (26%), а также одежду и игрушки для детей (20%). Мужчины же активнее интересуются гаджетами для отдыха (29%) и спортивными товарами (18%). А молодежь чаще других возрастных групп приобретает летние аксессуары — солнцезащитные очки, панамы и кепки, пляжные сумки (28%).

Как принимают решение о покупке

При выборе товаров на таких распродажах 33% респондентов в первую очередь ориентируются на выгоду предложения. Четверть (23%) просто берут то, что и планировали купить, но по сниженной цене. А 17% приобретают только те вещи, которые необходимы прямо сейчас.

При этом спонтанный шопинг тоже остается частью весенних распродаж, особенно среди старших возрастных групп: 20% опрошенных старше 55 лет покупают вещи под влиянием эмоций и привлекательной цены. Молодежь же чаще обращает внимание на тренды и рекомендации инфлюенсеров (7%).

Так, для 60% россиян главный триггер к покупке — размер скидки. Второй по важности аргумент — рациональность покупки, им руководствуются 31% опрошенных. Они покупают товар, например, когда он может заменить несколько старых вещей. Еще 29% ориентируются на отзывы и рекомендации, а 19% — руководствуются эмоциями. Последний фактор больше всего важен для молодежи 18-24 лет (26%).

Где ищут выгодные предложения и сколько тратят

Если говорить об источниках информации о весенних распродажах, то большинство россиян узнают о них из рекламы на площадках электронной коммерции (53%). Почти треть (29%) получает информацию об акциях от друзей, родственников и коллег, чуть меньше (26%) — из рекламы в социальных сетях. Еще 19% видят предложения в рекламе, размещенной в поисковых сервисах, а 14% — в наружной рекламе.

Основная площадка для поиска товаров по скидкам — площадки электронной коммерции. 64% опрошенных чаще всего ищут выгодные предложения именно там. Интернет-магазины занимают второе место по популярности (39%). А вот торговые центры (34%) и офлайн-магазины (22%) оказались менее привлекательными для поиска выгодных предложений.

В среднем жители России тратят на весенних распродажах около 18 тыс. руб. При этом 63% стараются уложиться в 15 тыс. руб., а 20% — и вовсе в пять тыс. руб. 21% готовы потратить от 15 до 30 тыс. руб., а бюджеты больше этих сумм закладывают 16% опрошенных.