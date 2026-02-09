Первое российское решение для взаимодействия «1С» с электронными таблицами в среде Linux пополнило экосистему «МойОфис»

Экосистема ведущей российской продуктовой ИТ-компании «МойОфис» пополнилась новым решением для программного взаимодействия табличных редакторов с «1С:Предприятие 8.3» в среде Linux. Теперь предприятия могут сохранить непрерывность бизнес-процессов при переходе на российские операционные системы. Об этом CNews сообщили представители «МойОфис».

Новый инструмент позволяет системе «1С:Предприятие» использовать табличный редактор «МояТаблица» в программной среде Linux так же, как раньше для этих целей применялся Microsoft Excel в Windows.

Многие организации при переходе с Windows на российские операционные системы на базе Linux столкнулись с нарушением критически важных бизнес-процессов из-за прекращения автоматизированной выгрузки и загрузки в «1С:Предприятие» сложных табличных файлов, таких как отчеты, накладные и прайс-листы. Новое решение «Библиотека для обработки электронных таблиц» восстанавливает нарушенные механизмы. Теперь из «1С» в «МояТаблица» можно выполнять комплексные операции с многостраничными файлами электронных таблиц: выгрузку отчетов с автоматическим заполнением ячеек, применением стилей, созданием формул и настройкой проверок данных. Таким образом, при переходе на российские операционные системы на основе Linux предприятия могут сохранить автоматизацию и непрерывность бизнес-процессов, завязанных на обработку документов из «1С». Автоматизированная работа табличных редакторов с «1С» на ОС Linux над многостраничными табличными файлами с созданием формул, валидацией и защитой данных – уникальная опция, не имеющая аналогов на российском рынке.

Продукт разработан компанией «РТ-офис», партнером «МойОфис», решение прошло тестирование и получило сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие». «Библиотека для обработки электронных таблиц» разработана в соответствии с технологиями создания динамических библиотек, а также внешних компонент «1С:Предприятие 8.3». Решение расширяет возможности применения комплекта средств разработки «МойОфис» – «МойОфис SDK Document API».

«Новое решение – это своего рода мост между миром учетной системы и миром электронных таблиц. С помощью «Библиотеки для обработки электронных таблиц» мы закрываем ключевую проблему, которая сдерживала массовый переход предприятий, работающих в «1С» на российские ОС на базе Linux. Теперь у тысяч организаций есть официально признанный инструмент для переноса своей автоматизации на безопасный стек российского программного обеспечения без потери функциональности», – сказал коммерческий директор «МойОфис» Станислав Данилов.