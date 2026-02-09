Netwell и 5А подписали дистрибьюторское соглашение

Компания Netwell, дистрибьютор решений в области ИТ-инфраструктуры, объявила о подписании дистрибьюторского соглашения с 5А, российским разработчиком программного обеспечения для управления сетевой и вычислительной инфраструктурой. Об этом CNews сообщили представители Netwell.

В рамках соглашения Netwell получает право на продвижение, поставку и поддержку программных решений 5А на российском рынке. Партнерство направлено на расширение доступности отечественных технологий для корпоративных заказчиков и государственных организаций, а также на развитие экосистемы российских ИТ-решений.

Ключевым продуктом компании 5А является программный балансировщик нагрузки уровня Enterprise, входящий в единый реестр российского ПО и предназначенный для распределения трафика между серверами и сервисами в высоконагруженных ИТ-средах. Решение заменяет балансировщики от F5, Cisco и Kemp, обеспечивает высокую доступность приложений, масштабируемость и отказоустойчивость, поддерживает современные протоколы и сценарии использования.

Продукты 5А в целом предназначены для централизованного управления сетевой и вычислительной инфраструктурой, обеспечивая мониторинг, автоматизацию и повышение отказоустойчивости ИТ-среды. Решения разработчика ориентированы на крупные распределенные инфраструктуры и отвечают требованиям по импортозамещению и информационной безопасности.

«Сотрудничество с 5а позволяет нам усилить портфель российских программных продуктов и предложить партнерам и заказчикам зрелые решения для управления критически важной ИТ-инфраструктурой, — отметил Геннадий Соколов, менеджер по развитию бизнеса в сетевом направлении Netwell. — Мы видим высокий потенциал данных технологий в проектах цифровой трансформации».

В компании 5А подчеркнули, что партнерство с Netwell открывает дополнительные возможности для масштабирования бизнеса и расширения присутствия на рынке:

«Для 5А партнерство с Netwell — это не просто расширение присутствия на рынке, а возможность точнее отвечать на реальные потребности российских компаний. Мы развиваем наши продукты, опираясь на потребности клиентов, а экспертиза и влияние Netwell как дистрибьютора высокотехнологичного оборудования позволяют быстрее доносить эти решения до заказчиков и получать качественную обратную связь. Такое взаимодействие помогает нам делать продукты более зрелыми, а рынку — получать надежные и востребованные отечественные ИТ-решения». — отметил Алексей Лобачев, основатель компании 5А.

Стороны планируют совместные маркетинговые активности, обучение партнеров и реализацию комплексных проектов для заказчиков в различных отраслях экономики.