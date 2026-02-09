Fix Price автоматизирует бизнес-процессы в Белоруссии

Fix Price Group продолжает автоматизировать бизнес-процессы в магазинах сети в Белоруссии. В 2025 г. был реализован комплекс доработок, направленных на оптимизацию логистики (три проекта по работе с маркированной и прослеживаемой продукцией).

Настроена возможность автоматического обмена данными между компанией и складами подрядчиков. Интеграция систем позволила перейти от ручных нестандартизированных методов работы к гарантированно корректному и мгновенному отражению информации в обеих системах, полностью исключив ручную обработку данных.

Осуществлен переход на электронный документооборот с белорусскими поставщиками товаров. Все взаимодействие теперь осуществляется в электронном виде, что позволяет значительно сократить операционные и трудозатраты, а также сократить количество ошибок.

Внедрено собственное мобильное приложение для инвентаризации остатков маркированной и алкогольной продукции в торговых точках.

Реализованные доработки обеспечивают выполнение требований законодательства Республики Беларусь, позволяют быстро и без ошибок обрабатывать данные, оптимизировать использование трудовых ресурсов, а также постоянно расширять ассортимент товаров местных поставщиков на полках магазинов сети в Белоруссии.

Сегодня в Республике Беларусь действуют 376 магазинов Fix Price.