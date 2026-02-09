Разделы

Цифровизация Ритейл Розница
|

Fix Price автоматизирует бизнес-процессы в Белоруссии

Fix Price Group продолжает автоматизировать бизнес-процессы в магазинах сети в Белоруссии. В 2025 г. был реализован комплекс доработок, направленных на оптимизацию логистики (три проекта по работе с маркированной и прослеживаемой продукцией).

Настроена возможность автоматического обмена данными между компанией и складами подрядчиков. Интеграция систем позволила перейти от ручных нестандартизированных методов работы к гарантированно корректному и мгновенному отражению информации в обеих системах, полностью исключив ручную обработку данных.

Осуществлен переход на электронный документооборот с белорусскими поставщиками товаров. Все взаимодействие теперь осуществляется в электронном виде, что позволяет значительно сократить операционные и трудозатраты, а также сократить количество ошибок.

Внедрено собственное мобильное приложение для инвентаризации остатков маркированной и алкогольной продукции в торговых точках.

Реализованные доработки обеспечивают выполнение требований законодательства Республики Беларусь, позволяют быстро и без ошибок обрабатывать данные, оптимизировать использование трудовых ресурсов, а также постоянно расширять ассортимент товаров местных поставщиков на полках магазинов сети в Белоруссии.

Сегодня в Республике Беларусь действуют 376 магазинов Fix Price.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Омельчук, замглавы Минобрнауки в интервью CNews: Студентам говорят «используй ИИ при написании диплома, только объясни, где, как и для чего»

Тайвань наотрез отказывается отдавать США производство передовых чипов несмотря на угрозу 100-процентных пошлин

В отечественном сервисе ВКС появились новые возможности для масштабных онлайн-мероприятий

Один из крупнейших в мире аудиторов снизил зарплату бухгалтерам, пригрозив им ИИ. За год он сэкономил $59 тысяч

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

Кибермошенники крадут аккаунты на маркетплейсах для покупок в рассрочку, а все долги оставляют владельцам

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще