Большинство опрошенных жителей России совершали покупку после рекламы на площадках электронной коммерции

«Авито Реклама» и «Авито Товары» провели опрос среди жителей России*, чтобы изучить влияние онлайн-рекламы на потребительское поведении. Более 40% респондентов отметили воздействие кампаний на принятие решения о покупке. Половина из них (50%) заявили, что в прошлом квартале приобретали новую продукцию спустя всего несколько дней после просмотра рекламы. Оставшиеся участники опроса (50%) рассказали, что не совершали покупки настолько быстро в течение последних трех месяцев. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Чаще всего опрошенные пользователи видели рекламу, после которой совершили покупки в течение нескольких дней, на сайтах с объявлениями и маркетплейсах — этот вариант выбрали 71% респондентов. На втором месте среди рекламных каналов находятся социальные сети (23%), на третьем — поисковые системы и мессенджеры (по 21%). Реклама в интернет-магазинах повлияла на быстрое решение о покупке у 20% опрошенных,реклама на видеоплатформах — у 19%.

По мнению участников опроса, которые совершали покупки в течение нескольких дней после взаимодействия с баннерами, реклама на сайтах с объявлениями и маркетплейсах чаще всего соответствует их интересам и потребностям — об этом рассказали 76% респондентов. Реклама в социальных сетях и поисковых системах совпадает с запросами 21% опрошенных. Мессенджеры набрали 20%, видеоплатформы — 19%, интернет-магазины — 18%. Лишь 3% респондентов отметили, что реклама обычно не соответствует их интересам и потребностям.

«Онлайн-реклама сопровождает пользователя на всех этапах выбора — от первого знакомства с брендом до финального решения о покупке или даже до повторного приобретения На "Авито" аудитория приходит с конкретным намерением: пользователи уже находятся в процессе поиска и сравнения товаров и услуг, а значит, максимально близки к сделке. Для рекламодателей это означает возможность выстраивать коммуникацию в момент, когда пользователь мотивирован и готов рассматривать предложения», —сказал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы».

Среди рекламных форматов, которые чаще влияют на принятие решения о покупке, пользователи называли видеорекламу — 44%. Баннерные форматы с изображением и текстом на сайтах и в приложениях отметили 30% опрошенных, рекламу в мессенджерах — 22%. Интеграции брендов в контент блогеров и формат «карусель» указали по 16% участников опроса. Рассылки по электронной почте и интеграции в развлекательных шоу отметили по 11% респондентов, рекламу с элементами игры — 9%, аудиорекламу — 7%.

«"Авито" сегодня — крупнейший классифайд в мире с аудиторией около 70 млн уникальных пользователей ежемесячно. Платформа объединяет более миллиона активных продавцов и покупателей и одинаково эффективно работает как для ресейла, так и для продаж новых товаров — здесь находят клиентов и частные продавцы, и бизнес. Результаты опроса подтверждают, что реклама на площадках электронной коммерции напрямую влияет на покупательское поведение: за последние три месяца все участники исследования совершали покупки на маркетплейсах и сайтах с объявлениями после контакта с рекламой. Это говорит о высокой вовлеченности аудитории и о том, что пользователи приходят на "Авито" уже с сформированным намерением к покупке», — сказал Алексей Ли, коммерческий директор «Авито Товаров».

Андрей Омельчук, замглавы Минобрнауки в интервью CNews: Студентам говорят «используй ИИ при написании диплома, только объясни, где, как и для чего»
цифровизация

В офлайн-магазинах покупали 22% респондентов, на официальных сайтах брендов или торговых сетей — 19%. Покупки в социальных сетях совершили 13% опрошенных, в мессенджерах — 12%.

Чаще всего после просмотра рекламы пользователи покупали косметику и парфюмерию — этот вариант указали 38% участников опроса. Далее следуют товары для дома и ремонта (34%), повседневная одежда (29%), а также электроника и гаджеты (28%). Обувь приобретали 24% респондентов, детские товары — 21%, верхнюю одежду — 20%. Аксессуары и товары для хобби и творчества отметили по 19% опрошенных, товары для спорта и активного отдыха — 16%.

Интересно, что после просмотра рекламы женщины чаще всего приобретали косметику и парфюмерию (52% опрошенных), товары для дома и ремонта — 33%, а повседневную одежду — 30%. Мужчины чаще покупали электронику и гаджеты — 40%, товары для дома и ремонта — 36%, а повседневную одежду — 28%.

*Исследование проводилось среди 10 тыс. жителей России в возрасте от 18 лет

